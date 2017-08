Yliopisto yrittää lisätä pakolaisten tietoisuutta yliopisto-opinnoista Mamuef-pilotissa

Itä-Suomen yliopisto aloittaa elokuussa Kuopion kampuksellaan pilotin, jonka tarkoituksena on lisätä pakolaisten tietoisuutta yliopisto-opinnoista Suomessa.

Mamuef-pilotissa esitellään Itä-Suomen yliopistoa ja muun muassa sitä, mitä hakeminen suomalaiseen yliopistoon vaatii.

Yliopiston mukaan monet Suomeen viime vuosina saapuneista kiintiöpakolaisista ja turvapaikanhakijoista ovat korkeasti koulutettuja.

- Tähän aiemmin hankittuun osaamiseen on tärkeää tarttua. Siitä hyötyvät sekä uusi asukas että suomalainen yhteiskunta, yliopiston tiedotteessa todetaan.

Mamuef-pilotti tekee yhteistyötä myös Simhe-korkeakoulujen kanssa. Useissa Suomen korkeakouluissa on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia Supporting Immigrants in Higher Education in Finland -palveluita turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille. Karelia-ammattikorkeakoulu on Itä-Suomen Simhe-vastuukorkeakoulu.

Mamuef-koulutuspilotti on yksi neljästä New Start Finland! -osahankkeessa toteutettavista toiminnallisista kokeiluista.

New Start Finland! -osahanke on osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston koordinoimaa Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -konsortiota (PROMEQ), jota rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto STN.