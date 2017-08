Pohjalainen: Suomen vankiloissa havaittu noin 80 radikalisoitunutta vankia

Suomen vankiloissa on havaittu viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana 84 radikalisoitunutta vankia, uutisoi sanomalehti Pohjalainen

Turvallisuudesta vastaava ylitarkastaja Ari Juuti Rikosseuraamuslaitoksesta (Rise) kertoo lehdelle, että oikeisto- ja vasemmistoradikalisteja on vankiloissa vain muutamia. Radikaalien islamistivankien määrä on hänen mukaansa sen sijaan kasvanut. He ovat pääosin maahanmuuttajataustaisia.

– Voi olla, että radikalismia kannattavia henkilöitä on enemmänkin, mutta he eivät ole tulleet ilmi. Vankiloissa on todella suppeat resurssit osastovalvontaan. Vangit voivat myös peittää taipumuksensa käyttäytymällä muiden vankien tavoin, Juuti sanoo.

Ilmiö huolettaa viranomaisia, sillä Euroopassa radikalisoituneilla vangeilla on ollut yhteyksiä useisiin terrori-iskuihin.

84 radikalisoituneeksi katsotusta vangista tuomiotaan suoritti elokuussa enää reilut 40. Noin 40 on vapautunut tai poistettu Suomesta. Suurin osa radikalisoituneista vangeista suorittaa tuomiotaan Etelä-Suomen vankiloissa, mutta havaintoja on tehty muistakin vankiloista ympäri maata.

Tiedot saatiin selville, kun Etelä-Suomen rikosseuraamusalue tutki, miten vankiloissa voitaisiin ehkäistä väkivaltaista ekstremismiä. Projektin henkilöstö koulutti vankiloiden ja rikosseuraamustoimistojen henkilökuntaa ympäri Suomea. Vuoden mittainen projekti jatkuu helmikuun loppuun saakka.