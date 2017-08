Poliisi vapautti pidätetyn, jonka aiemmin epäiltiin liittyvän Turun iskuun

Poliisi on vapauttanut aiemmin pidättämänsä miehen, jonka epäiltiin liittyvän Turun joukkopuukotukseen. Keskusrikospoliisi kertoi asiasta Twitterissä

Epäiltynä rikosnimikkeenä oli terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu. Miestä ei epäillä enää rikoksesta.

Poliisi pidätti miehen Turussa keskiviikkona. Aikaa vangitsemisvaateen jättämiseen käräjäoikeudelle oli lauantaihin puoleenpäivään asti.

Poliisi ei paljastanut miehen tarkempaa kiinniottopaikkaa eikä sitä, oliko mies tullut Suomeen hakemaan turvapaikkaa.

Samalla nimikkeellä oli kiinni otettuna toinenkin mies, mutta hänet päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaaksi eikä myöskään häntä epäillä terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta.

Turun iskun tutkinnassa on nyt viisi epäiltyä. Pääepäilty ja kolme muuta miestä ovat olleet tiistaista asti tutkintavankeudessa. Pääepäiltyä epäillään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta yrityksestä. Muita kolmea epäillään osallisuudesta tekoihin.

Lisäksi poliisi on tehnyt yhdestä epäillystä kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Hänen olinpaikastaan ei ole tietoa.

– Häntä ei ole tavoitettu ja häntä edelleen etsitään, tutkinnanjohtaja Crista Granroth sanoi STT:lle.

Potilaat kotiin ensi viikolla?

Toissa perjantaina tapahtuneessa joukkopuukotuksessa kuoli kaksi ihmistä ja haavoittui kahdeksan. Epäilty päätekijä itse haavoittui, kun poliisi ampui häntä reiteen pysäyttääkseen puukotukset.

Pääepäiltyä hoidetaan Hämeenlinnan vankisairaalassa.

Joukkopuukotuksen jäljiltä Turussa sairaalahoidossa olevat kaksi potilasta ovat päässeet pois tehohoidosta, kertoo Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaalajohtaja Petri Virolainen.

– Tehohoidon tarvetta ei enää ole, mutta potilaat ovat edelleen sairaalahoidossa, Virolainen sanoi STT:lle.

Virolaisen mukaan potilaiden vammat ovat vakavia, mutta heidän tilansa on kohentunut odotetusti.

– Toivomme, että ensi viikolla voimme alkaa puhua heidän kotiuttamisestaan.

Risikko: Poliisin vihjeketju selvitetään

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) on ohjeistanut poliisia selvittämään, miten sen saamia vihjeitä rikoksen suunnittelusta käsitellään. Risikko kertoi asiasta sisäministeriön avoimien ovien päivässä.

Taustalla on Turun joukkopuukotus, jonka pääepäillystä poliisi sai vihjeen, mutta ei aloittanut tutkintaa. Risikon mukaan kyse ei kuitenkaan ole vain yhdestä tapauksesta, vaan koko vihjeketju on syytä selvittää.

– Prosessia pitää kehittää yleisellä tasolla, sanoo Risikko.

Suojelupoliisin mukaan viranomaiset saivat alkuvuodesta vihjeen puukotusjutun pääepäillystä. Vihjeen mukaan Turun teosta epäilty vaikutti radikalisoituneelta ja oli kiinnostunut ääriajattelusta. Vihjeeseen ei liittynyt tietoa isku-uhasta.

Ministeri Risikon mukaan tulee huolehtia siitä, että samaa asiaa tai henkilöä koskevaa vihjettä ei selvitetä päällekkäin esimerkiksi paikallispoliisissa ja keskusrikospoliisissa.

– Vihjeitä tulee ovista, ikkunoista ja netin välityksellä. Niitä on tärkeää myös ristiinajaa, jotta päällekkäisyydet poistuvat. Lisäksi on syytä muistaa, että on myös vääriä vihjeitä, Risikko sanoo.

Risikon mukaan myös vihjeen antajalle tulee välittyä tieto siitä, miten poliisi on vihjeen suhteen toiminut.

Sisäministeri Risikko kertoo keskustelleensa vihjeitä koskevista käytännöistä suojelupoliisin ja keskusrikospoliisin johdon kanssa.