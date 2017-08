Merimetso löytyi sidottuna liikennemerkkiin - jo toinen tapaus

Pohjanmaan poliisi tutkii luonnonsuojelurikosta, joka paljastui, kun kuollut merimetso löydettiin roikkumasta liikennemerkkiin sidottuna Maalahdesta.

Poliisi sai lehden toimittajalta lauantaina aamupäivällä tiedon, että merimetso oli ripustettu liikennemerkkiin "huomiota herättävällä tavalla".

Poliisipartio kävi irrottamassa linnun liikennemerkistä, ja lintu on toistaiseksi poliisin hallussa mahdollisia jatkotutkimuksia varten.

Poliisi tutkii asiaa luonnonsuojelurikoksena. Merimetso on rauhoitettu eläin, ja poliisin mukaan on syytä epäillä, että ihminen on pyydystänyt ja tappanut linnun. Luonnonsuojelulain mukaan myös kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen haltuunottaminen on kiellettyä.

Aiemmin elokuussa poliisi sai ilmoituksen vastaavasta tapauksesta Närpiön Nämpnäsissä. Myös aiemmasta tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus luonnonsuojelurikoksesta.