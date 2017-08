Palkittu käsikirjoittaja: "Ohjaajat voivat huorata mainosrahaa"

Pekko Pesonen, 41, on Suomen menestyneimpiä käsikirjoittajia, mutta harva tunnistaa hänen nimensä tai kasvonsa. Elokuva- ja tv-alalla tähtiä ovat ohjaajat ja näyttelijät. Se ei kuitenkaan Pesosta haittaa.

– Kirjoittajana minä saan luoda koko sen maailman ja tarinan, muut vain toteuttavat. Se on valtaa.

Toisaalta rahan tekeminen voisi olla helpompaakin. Vaikka Napapiirin sankareiden kakkososan näki yli 400 000 suomalaista, se ei tehnyt Pesosta miljonääriä, vaan työtä tehdään hänen mukaansa "rakkaudesta lajiin". Jos ohjaaja, näyttelijä ja käsikirjoittaja menevät ravintolaan, on ohjaaja se, jolla on parhaiten varaa tarjota juomat kaikille.

– Ainakin, jos hän on huorannut tarpeeksi mainospuolella. Ohjaajat voivat tehdä monta mainoskeikkaa vuodessa, mutta näyttelijä kuluttaa kasvonsa loppuun yhdessä vatsavaivamainoksessa. Kirjoittajia ei ole älytty pyytää niihin talkoisiin – ja sen kyllä huomaa mainoksista, Pesonen sanoo.

Napapiirin sankarien kolmososa tuli elokuvateattereihin keskiviikkona. Junttikomediaksi kutsutulla elokuvasarjalla on vaikea saada ylistystä elokuvakriitikoilta, mutta Pesonen ei haaveile vakavan ja arvostelijoiden hehkuttaman elokuvan käsikirjoittamisesta.

– Kirjoitin jo yhden sellaisen: Jättiläisen, joka kertoi Talvivaaran kaivoksesta. Se täytti tuon tarpeen hetkeksi. Sain Jussi-patsaan ja ylistäviä kritiikkejä, joten voin tehdä hyvillä mielin junttikome­dioille jatko-osia.



http://www.image.fi/image-lehti/mika-on-alhaisempaa-kuin-kirjoittaa-menestyneelle-junttikomedialle-jatko-osa-kirjoittaa