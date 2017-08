Potilasliiton puheenjohtaja kritisoi: "Terveydenhuollossa vallitsee pelon ilmapiiri"

Paavo Koistisen, 69, päivät kuluvat suomalaisten potilaiden oikeuksia puolustaessa. Koistinen toimii muun muassa Suomen Potilasliitto ry:n ja Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry:n puheenjohtajana. Hän kommentoi potilaiden asioita mediassa ja istuu lukuisissa työ- ja ohjausryhmissä, joissa terveydenhuoltoon liittyviä asioita kehitetään. Lisäksi Potilasliitolta pyydetään kannanottoja ja lausuntoja erilaisiin lakeihin.

Koistinen viettää 170 päivää vuodesta hotelleissa ympäri maata ja maailmaa. Palkakseen hän saa Potilasliitolta 200 euroa kuukaudessa ja kulukorvaukset.

– On luottamustehtävä, että voin olla avuksi ja hyödyksi kansalaisille ja potilaille, Koistinen sanoo.

Hänellä on kokemusta myös potilaana olemisesta. Koistinen on sairastanut ihosyövän ja hänelle on tehty lukuisia kirurgisia toimenpiteitä. Lisäksi hän sairastaa useita autoimmuunisairauksia.

Koistisen ei siis tarvitse arvailla, millä tolalla suomalainen terveydenhuolto on. Hän tietää.

– Voi sanoa, että perusterveydenhuolto on rapautunut, Koistinen sanoo.

Koistinen luettelee huolenaiheiksi resurssipulan, digitalisaation haasteet sekä eriarvoistumisen. Tulotaso, asuinpaikka tai terveydentila vaikuttavat nykyään liikaa siihen, millaista hoitoa potilas saa ja kuinka nopeasti.

Lisäksi suomalaiseen terveydenhuoltoon on Koistisen mukaan pesiytynyt pelon ilmapiiri: potilaat tai potilaiden läheiset eivät uskalla kertoa ongelmista, koska pelkäävät epäkohtien esiinnostamisen vaikuttavan hoidon laatuun.

Koistinen pitää käsittämättömänä, että potilaiden pitää olla peloissaan.

– Pelko ja huoli hoidon saannista ja tasosta eivät kuuluu hyvinvointiyhteiskuntaan, Koistinen sanoo.