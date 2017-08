Tulevaisuustutkija muistuttaa, että maailma on kylä: "Lähimmäisenrakkauden lisäksi pitäisi puhua myös kauimmaisenrakkaudesta"

Turun iskusta on kulunut runsas viikko. Suomi on yrittänyt toipua ja sopeutua ajatukseen, että terrorismi on saapunut myös tänne.

– Tapaus herättää monenlaisia mielikuvia, niiden kautta myös pelkoa, Prime Frontier Oy:n tulevaisuustutkija Ilkka Halava toteaa.

Hän ymmärtää surun tunteen.

– Se on empatiaa ja todistaa, että kansakunta on yksimielinen: tätä emme halua.

Vallan antamista pelolle Halava sen sijaan vierastaa. Pelon mukana kulkevat ahdistus ja viha.

Tutkijan mukaan Turun puukotuksen mittasuhteet ovat paisuneet.

– Tapaus on järkyttävä, mutta sille ei pitäisi antaa roolia, joka sille ei kuulu. Itse pelkään enemmän kuolemaa intiaaninuolen kuin terrori-iskun uhrina, Halava sanoo.

Hän korostaa, että suomalaisten olisi viimeinkin ymmärrettävä maailman olevan kylä.

– Ihmisen ajatus kulkee helposti niin, että jos hänen lähiympäristössään kaikki on hyvin, sitten hänen mielestään kaikki todellakin on hyvin.

– Mutta maailma ei ole valmis ja nyt pitäisi kyetä ratkaisemaan kaikkien kansakuntien perusturvallisuus.

Kirkollisissa piireissä liikkuessaan Halava on käyttänyt uutta termiä.

– Olen todennut, että hienoa, kun te puhutte lähimmäisenrakkaudesta. Nyt on tullut kuitenkin aika, jolloin tematiikka olisi laajennettava myös kauimmaisenrakkaudeksi. Jos näin ei tehdä, syntyy ongelmia.