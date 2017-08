Edellisvuosien konkarit taipuivat - MM-tatissa 1,625 kilon voittosaalis

Yksilösarjaan osallistui esimerkiksi italialainen Silvia Pezzato, jolla on maailmanmestarin titteli kahdelta edellisvuodelta. Tällä kertaa hän sijoittui tattikisan yksilösarjan viidenneksi 0,756 kilon saaliillaan.

Kuopiolainen Toni Nykäseltä on jäänyt MM-tatin kymmenvuotisessa historiassa vain yksi kisa väliin. Nyt hän aloitti sienestyskautensa suoraan maailmanmestaruuskisasta.

- En ole kerennyt käydä vielä sienessä, eivätkä Kuopion paikallisapajat ole minulle kovin tuttuja. Kiihtelysvaaran maastot tunnen paremmin, hän sanoo.

Yksilösarjan tattikisan mestarina palkittiin Shu Mei 1,624 kilon tuloksella. Yksilöiden kantarellikisan voitti puolestaan Anu Brask 1,586 kilon saaliilla.

Perhesarjassa kilpaili niin ikään tuttuja kasvoja. Liperiläinen Tomi Pennanen on ollut mukana MM-tatissa kymmenen kertaa, perhejoukkueeseen kuuluneet lapset Susanna, 17, Niko, 9, ja Mette, 7, vaihtelevammin.

- Meillä on perhekisan mestaruus kahdelta edellisvuodelta, ja yksi joukkuekisan voittokin löytyy. Olemme olleet mukana vähän eri kokoonpanolla joka vuosi, tällä kertaa vaimo ja kaksi tytärtä jäivät kotiin, Tomi-isä kertoo.

Pennaset sijoittuivat sarjansa toiseksi keräämällä 2,38 kiloa vaaditun laisia sieniä. Mestaruuden vei Team Pääkkönen eli joensuulaiset Eija ja Jyrki Pääkkönen poikansa Rikun, 5, kanssa.

- Kyllä me käymme joka viikonloppuna sienimetsässä, vaimo käy välillä viikollakin. Tämän vuoden sienisato on kohtalainen, viime vuosina on ollut huonompiakin satoja, Jyrki Pääkkönen miettii.

MM-tatin kilpailukeskuksena toimi heinävaaralaisen Ovesta Oy:n piha-alue, jossa järjestettiin samaan aikaan myös kylätapahtuma paikallisille.

Tulokset

Tatit, yksilösarja: 1. Shu Mei (1,624 kg), 2. Claudio Frigerio (1,574 kg), 3. Enrico Rossi (1,210 kg), 4. Pentti Myyry (0,840 kg), 5. Silvia Pezzato (0,756 kg), 6. Jorma Kontioinen (0,588 kg)

Kantarellit, yksilösarja: 1. Anu Brask (1,586 kg), 2. Jaakko Jormanainen (0,882 kg), 3. Hilkka Hirvonen (0,694 kg), 4. Tiina Määttä (0,434 kg), 5. Toni Nykänen (0,336 kg)

Perhesarja: 1. Team Pääkkönen (5,16 kg), 2. Team Pennanen (2,38 kg), 3. Gopkalo perhe (0,74 kg)