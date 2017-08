Turun puukotuksen pääepäillyn henkilöllisyys on varmistunut

Poliisi on jatkanut viikonlopun yli Turun puukotuksen tutkintaa. Terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista sekä niiden yrityksistä epäillyn marokkolaisen miehen henkilöllisyys on varmistunut kansainvälisen poliisiyhteistyön avulla. Miehen syntymävuodeksi on varmistunut 1994, Keskusrikospoliisi tiedottaa.

Pääepäiltyä on päästy kuulustelemaan ja hän on suostunut kommunikoimaan kuulustelijan kanssa. Kuulustelujen sisältöä ei tutkinnallisista syistä voida tässä vaiheessa avata.

Poliisi on saanut lukuisia havaintoja, kuvia ja videoita tekojen silminnäkijöiltä. Poliisi pyytää edelleen lähettämään mahdollista tekoihin liittyvää materiaalia WhatsApp-numeroon 046-534 2316. Numeroon voi myös soitttaa. Muita vihjenumeroita ei ole enää käytössä.