Koteihin majoitetut turvapaikanhakijat eivät ole saaneet uhkailuaaltoa

Turun joukkopuukotus ei näytä johtaneen uhkailuaaltoon kotimajoituksessa olevia turvapaikanhakijoita tai heidän majoittajiaan kohtaan, kerrotaan Kotimajoitusverkostosta. Monet turvapaikanhakijoista miettivät kuitenkin sitä, miten veriteko vaikuttaa väestöryhmien välisiin suhteisiin.

– Kotimajoituksessa olevilla turvapaikanhakijoilla on ihmisiä, jotka selittävät heille asioita. Siten he ovat paremmin selvillä syistä ja seurauksista. Varmaan siksi he eivät juuri ole huolissaan siitä, vaikuttavatko Turun tapahtumat heidän turvapaikkahakemuksensa käsittelyyn, sanoo Sanna Valtonen, Kotimajoitusverkoston viestintäasiantuntija.

– Osa heistä on kyllä kokenut suoraa tai epäsuorempaa rasismia. He miettivät, mitä tämä vaikuttaa väestöryhmien välisiin suhteisiin, Valtonen jatkaa.

Haukut ja uhkailut sosiaalisessa mediassa ovat Valtosen mukaan tuttuja jo siitä asti, kun Kotimajoitusverkosto vuonna 2015 aloitti toimintansa.

– Itse olen viikon aikana saanut sähköpostiin ehkä muutaman uhkausviestin, mutta niitä tulee koko ajan muutenkin. Olisin kuitenkin huolestuneempi, jos kotimajoittajille tai majoitetuille tulisi suoria uhkauksia, joissa kotiosoitekin tiedetään, sanoo Valtonen.

Kotimajoitusverkoston kautta on sen toiminta-aikana saanut majapaikan noin 550 turvapaikanhakijaa. Valtonen arvioi, että tämän lisäksi muutamia satoja on kotimajoituksessa ilman yhteyksiä Kotimajoitusverkostoon.