HS-gallup: Vihreät on Suomen toiseksi suosituin puolue

Vihreät on nyt Suomen toiseksi suosituin puolue, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä. Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, vihreitä äänestäisi 17,5 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Suosituin puolue on kokoomus 20,7 prosentin kannatuksellaan. Kolmantena on keskusta ja SDP. Molempien kannatus on 17,3 prosentissa.

Gallup on lomakauden kannatuksen päätösarvio, sillä politiikan syksy on vasta käynnistymässä tämän viikon budjettiriihessä.

HS:n toukokuun gallupista vihreät nosti kannatustaan 3,2 prosenttiyksikköä. Toukokuussa lehden kyselyssä puolueen kannatus oli 14,3 prosenttia.

Kantar TNS:n kyselyyn vastasi yli 2 600 ihmistä 17.–18. elokuuta. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vihreät kannatuskakkonen myös Ylen gallupissa

Vihreät oli toiseksi suosituin puolue myös aiemmin elokuussa julkaistussa Ylen gallupissa. Elokuun 17. päivä julkaistussa kyselyssä vihreiden kannatus oli 17,6 prosenttia. Nousua heinäkuuhun verrattuna tuli 1,6 prosenttiyksikköä.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kommentoi tuolloin, että puolueen gallupmenestys on merkki siitä, että ihmiset tahtovat muutosta ja luottavat vihreiden esittämään tulevaisuusvaihtoehtoon.

Kasvaneen kannatuksen taustalla on Aallon mukaan pitkä, nöyrä ja ahkera työ, jonka myötä vihreät ovat saaneet viestinsä kirkastettua.

Kokoomus oli suosituin puolue myös Ylen gallupissa 20,8 prosentin kannatuksella. Keskusta puolestaan oli Ylen kannatusmittauksen kolmonen 17,3 prosentin kannatuksella. Neljänneksi tullutta SDP:tä kannatti 15,9 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli kyselyyn yli 1 900 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.