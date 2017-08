Harvinainen huumetakavarikko – rikollisliigan epäillään tuoneen Iranista oopiumia

Helsingin poliisi kertoo tehneensä harvinaisen huumetakavarikon. Poliisi epäilee, että rikollisliiga on salakuljettanut Iranista Suomeen oopiumia.

Poliisin mukaan oopiumia tuotiin Norjan kautta Suomeen yhteensä noin 1 900 grammaa heinäkuun 2016 ja maaliskuun 2017 välillä. Takavarikkoon saatiin noin 700 grammaa.

– Oopiumia tavataan Suomessa melko harvoin. Kyseessä on moneen vuoteen isoin tekemämme oopiumitakavarikko, tutkinnanjohtaja Jari Nikonen Helsingin poliisista sanoi tiedotteessa.

Poliisin mukaan oopiumia on myyty Suomessa eteenpäin 30–50 euron grammahinnalla ja yhdestä grammasta on yleensä tehty muutamia käyttöannoksia. Oopiumia on myyty erityisesti Helsingissä, mutta myös muualla Suomessa.

Esitutkinnan yhteydessä on ollut vangittuna seitsemän ihmistä, joista viisi on sittemmin vapautettu.