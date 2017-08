Poliisilla on Turun iskujen pääepäillyn kirjoittama julistus – tarkoitusta selvitetään

Poliisilla on hallussaan Turun puukkoiskujen pääepäillyn Abderrahman Bouananen kirjoittama julistus.

Tutkinnanjohtaja Olli Töyräs kertoi, että paperille kirjoitetun julistuksen tarkoitusta selvitellään osana Turun iskujen tutkintaa.

– Meillä on tällainen käsinkirjoitettu julkilausuma tai julistus. Mitä tekijä on sillä halunnut osoittaa tai julistaa, on selvityksen alla, Töyräs kertoi.

– Tulkitsemme sitä asiantuntijoiden avulla tähän kokonaisuuteen ja kontekstiin liittyen.

Poliisi ei tässä vaiheessa halua kertoa yksityiskohtia tekstin sisällöstä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. HS:n tietojen mukaan epäilty olisi lähettänyt tekstin joillekin ihmisille ennen puukotuksia.