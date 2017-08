Joensuu on maksamattomien vuokrarästien tilastokärjessä

Suomalaisten vuokranmaksuvaikeudet ovat viime vuosina yleistyneet selvästi, kerrotaan Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Tällä hetkellä 48 300 henkilöllä on maksuhäiriömerkintä maksamattomasta vuokrasta. Vuoteen 2014 verrattaessa määrä on kasvanut yli 50 prosentilla. Alueellisia eroja on kuitenkin paljon, ja Joensuu on tilaston kärjessä.

Joensuussa vuokrahäiriöt kasvoivat 8,8 prosenttia viime vuoteen verrattaessa. Eniten vuokraveloista johtuvat maksuhäiriömerkinnät kasvoivat Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla (13 prosenttia).

- Keskimäärin näillä henkilöillä on maksamatonta vuokravelkaa 2 700 euron edestä eli usean kuukauden vuokra hieman alueesta ja asunnon koosta riippuen, liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Suomen Asiakastieto Oy:stä huomioi.

Vuokrat vaihtelevat suuresti eri puolilla maata ja siksi velkasummatkin ovat etelässä korkeammat kuin muualla maassa. Helsinkiläisillä maksuhäiriöisillä maksamatonta vuokravelkaa on keskimäärin 3 000 euroa ja espoolaisilla lähes 3 700 euroa. Vastaavasti Lieksassa maksamattoman vuokran keskisumma jää 1 300 euroon.