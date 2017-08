Pitkän ja tuuhean tukan saa hiustenpidennyksellä yhä helpommin

Suomalainen ohut hiuslaatu aiheuttaa päänvaivaa monelle naiselle. Kun tukka on etenkin pitkänä kuin hiirenhäntä, hyvät apukeinot ovat tarpeen. Usein oman hiuksen sekaan päädytään laittamaan lainahiusta.

Hiustenpidennykset ovat yleinen keino saada hiuksiin lisää pituutta ja volyymia.

Jokusen vuoden on ollut vallalla luonnollinen look, jossa pidennysten on oltava mahdollisimman aidon näköiset. Toisaalta toisessa ääripäässä ovat Kardashian-koulukunnan naiset, joilla koko olemus hiuksia myöten saa olla reilusti tehdyn näköinen.

Valinnanvaraa on niin hiuksissa kuin kiinnitysmenetelmissä, ja repertuaari kasvaa koko ajan.

– Hiuksissa on tarjolla synteettistä ja aitohiusta, kertoo Teamin parturi-kampaaja Sini Pieviläinen.

Pääasiassa Intiasta ja Kiinasta saatavan aitohiuksen suosio on säilynyt tasaisena vuosikausia. Laadukasta hiusta kutsutaan remy-hiukseksi. Se on kemiallisesti käsitelty ja värjätty, ja sitä on saatavilla monen värisenä.

– Pidennyksen väri valitaan oman sävyn mukaan. Yleensä ne ovat yksi yhteen, mutta osa haluaa tehdä esimerkiksi kontrastiraidat pidennyksillä, Pieviläinen sanoo.

Kiinnitysmenetelmistä suosituimpia ovat Pieviläisen mukaan teippi- ja sinettikiinnitykset, joskin valikoimaa on tarjolla paljon. Etenkin nuoret käyttävät paljon väliaikaisia, itse kiinnitettäviä ja irrotettavia pidennyksiä, kuten klipsejä, nauhoja ja pantoja.

Yleisimpien menetelmien lisäksi markkinoille ovat tulleet nopeat ja näppärät Mago- ja Rinex-tekniikat, joissa ei käytetä lainkaan kemikaaleja.

Pidennyksiä on siis saatavilla moneen lähtöön. Ennen niiden hankkimista kannattaakin miettiä, millaiset sopivat itselle.

Haluaako hiustenpidennykset vain yhtä iltaa varten vai pidemmäksi ajaksi, entä saako asennuksessa käyttää kemikaaleja? Myös käytännöllisyyttä kannattaa miettiä. Hiuksia paljon kiinni pitävän kannattaa valita pidennykset, jotka eivät paista ponnarin välistä. Ohkaisiin hiuksiin on hyvä valita mahdollisimman huomaamaton kiinnitys, kun taas paksussa tukassa on enemmän pelivaraa.

Nina Turunen mallaa, miten teippipidennys asettuu hiuksen tyveen. Kuva: Marko Puumalainen

Teippipidennys



Lisäkehiukset ovat kiinni pehmeässä muovinauhassa. Muutaman sentin levyiset hiuslisäkkeet kiinnitetään pareittain päällekkäin lähelle oman hiuksen tyveä. Oma hiusosio jää teippien väliin.

Huoltoväli on 1,5–2 kuukautta. Huollossa kampaaja irrottaa teipit irrotusnesteellä, vaihtaa teipit uusiin ja nostaa lisäkeosiot lähelle hiusten tyveä.

Plussat: Nopea menetelmä. Hyvin hoidettuja pidennyksiä voi käyttää monta kertaa. Teipeillä saa myös raidoitettua hiukset.

Miinukset: Huoltoväli on lyhyempi kuin muilla menetelmillä. Teipit saattavat aluksi kiristää ja voivat myös ärsyttää päänahkaa. Hiuksia voi olla hankala pitää kiinni niin, etteivät teipit näy.



Sinettipidennys



Sinettilisäkkeet ovat hiustupsuja, joiden kiinnityspäässä on keratiinisinetti. Kampaajan käyttämän kolvin lämpö sulattaa keratiinin ja kiinnittää lisäkkeen oman hiuksen tyveen.

Huoltoväli on noin 3–6 kuukautta. Sinetit poistetaan murtamalla ne pihdeillä.

Plussat: Huoltoväli on pidempi kuin teippipidennyksellä. Huomaamaton vaihtoehto. Kampausten teko onnistuu helpommin kuin teippipidennyksillä.

Miinukset: Pidennyksiä ei voi yleensä käyttää uudelleen. Hiusten juuret takkuuntuvat helpommin kuin teippipidennyksissä. Kiinnitys voi kestää pari tuntia. Sinettien irrotus voi rasittaa hiuksia.

Mago-pidennys laitetaan hiuksiin solmimalla. Se sopii siten myös allergikoille.

Mago-solmupidennys



Uusin vaihtoehto on omiin hiuksiin puuvillalangalla kiinnitettävä Mago-pidennys, joka on suomalais-korealaisen yhteistyön tulosta ja patentoitu menetelmä. Magossa solmutekniikka on kopioitu korealaisesta kiipeilyurheilusta hiustenpidennysten kiinnittämiseen. Menetelmän valtti on se, ettei sen kiinnittämisessä ja irrottamisessa käytetä kemikaaleja tai laitteita.

Huoltoväli on noin 3–4 kuukautta. Huollossa kampaaja poistaa pidennykset leikkaamalla osan kiinnityssolmua ja kiinnittää uudet tilalle.

Plussat: Menetelmässä ei käy­tetä kemikaaleja. Ei vaurioita hiuksia oikein laitettuna. Kevyet. Hiukset pääsevät liikkumaan luonnollisesti.

Miinukset: Mago-solmua ei voi käyttää uudelleen, mutta hiukset voi kierrättää irtosinettien avulla.

Rinexin tekniikalla lisäke puristetaan oman hiuksen ympärille patentoiduilla pihdeillä. Kuva: Minna Raitavuo

Rinex-siimapidennys



Ruotsissa kehitetty patentoitu Rinex-tekniikka mahdollistaa koko pään hiustenpidennyksen alle tunnissa. Siinä omasta hiuksesta tehty osio vedetään langalla pidennyksen sisään ja mukana oleva microring-siima kiristetään pihdeillä hiuksen ympärille.

Pidennys huolletaan 1,5–2 kuukauden välein, jolloin sinetti avataan pihdeillä, nostetaan ja puristetaan uudelleen kiinni. Tekniikka soveltuu pidennyksiin, tuuhennuksiin ja raidoituksiin.

Plussat: Helppo, nopea ja hellävarainen menetelmä. Ei kiristä päänahkaa. Pidennykset voi käyttää uudestaan.

Miinukset: Pienet osiot näyttävät laittamattomissa hiuksissa helposti luonnottomilta.

Juttua varten on haastateltu parturi-kampaajia Sini Pieviläistä, Nina Turusta ja Riitta Huttusta sekä Trontveit Finlandin myynti- ja koulutuspäällikköä Taina Rautiaista.

Pikkuletit ja rastat tekevät paluuta

Hiustenpidennyksiä tehdään syksyllä kiihtyvään tahtiin. Kun kesällä ihmiset haluavat mahdollisimman helppohoitoista ja luonnollista, lomien loputtua ja säiden viilennyttyä voi hieman repäistä.

Joensuulaisen kampaamo Teamin parturi-kampaajan Nina Turusen mukaan tänä syksynä yhä useampi repäisee reilummin. Perinteisistä poikkeaviin pidennyksiin erikoistunut Turunen kertoo, että 2000-luvun alusta tuttuja kuitupidennyksiä kysytään nykyään yhä enemmän.

– Kuiturastat ja pikkuletit ovat tekemässä paluuta.

Nettikaupat ovat pullollaan synteettisestä kuidusta tehtyjä rastoja ja lettihiuksia. Sateenkaari ei väripalettina riitä, kun hiuksiin valitaan mitä erilaisempia lisäkkeitä.

Kuiturastat ovat Turusen mukaan oiva tapa kokeilla, miltä rastat tuntuvat ja näyttävät omassa päässä. Ne saa kiinni myös lyhyehköön tukkaan.

– Ne on helppo laittaa paikalleen ja ottaa pois. Jos ei halua oikeita rastoja, ne ovat hyvä vaihtoehto.

Pikkuletit sen sijaan vaativat aikaa ja kärsivällisyyttä, sillä niiden tekeminen kestää useita tunteja.

– Niiden tekniikassa ei ole tapahtunut mitään mullistavaa. Samat vanhat opit ovat käytössä edelleen. Eli letitetään kuidut omaan hiukseen ja poltetaan päät kiinni.