Pyöräilijällä on velvollisuus väistää bussista nousevia - soittokellon rimpautus auttaa

Liikenneturva muistuttaa pyöräilijöitä säännöstä, joka tuppaa usein unohtumaan. Pyörätiet kulkevat usein ajoradan varressa olevien bussipysäkkien ohi. Välillä pyöräilijät ja linja-autoon nousevat tai poistuvat matkustajat ovat kevyen liikenteen väylällä yhtä aikaa.

Tällöin on tärkeää muistaa, että pyöräilijä on velvollinen väistämään linja-auton matkustajia. Pyöräilijän on annettava esteetön kulku linja-autoon nousevilla ja sen kyydistä poistuville.

- Oikea tilannenopeus on tässäkin liikennetilanteessa avainasemassa. Jos pysäkkiä lähestyessä näkee bussin pysähtyvän, voi matkustajien liikehdintää ennakoida ja hiljentää vauhtia jo hyvissä ajoin, opastaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Kun pyöräilijöitä ja jalankulkijoita liikkuu paljon samoilla väylillä, on kommunikointi kävelijöiden ja muiden fillaristien kanssa tärkeää. Helppo keino ilmoittaa itsestään muille tienkäyttäjille ja ehkäistä vaaratilanteiden syntymistä on soittokellon rimpauttaminen.

- Kelloa voi myös hyödyntää linja-autosta poistuvien matkustajien kohdalla, vaikka pyöräilijällä toki väistämisvelvollisuus onkin. Kellonsoitto kuitenkin saa bussista jalkautuvat ihmiset katselemaan ympärilleen, Piippa vinkkaa.

Liikenneturvan taannoisessa kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaiset suhtautuvat pyöränkelloon erittäin myönteisesti. Peräti kolme neljästä vastaajasta oli sitä mieltä, että olisi hyvä, jos pyöräilijät kilauttaisivat kelloaan nykyistä useammin.