VTT: Roboteilla voidaan vähentää ruuhkia sairaaloiden käytävillä

Robottien käyttö sairaaloissa on aluillaan ja vaatii laajaa yhteistyötä, kertoo VTT. Teknologian tutkimuskeskus VTT on selvittänyt logistiikkarobottijärjestelmän käyttöönottoa Seinäjoen keskussairaalassa. Tavoitteena on pienentää kuljetuskustannuksia, parantaa tarvikkeiden saatavuutta ja helpottaa ruuhkia käytävillä.

Seinäjoelle on tarkoitus saada yhteensä 5–8 kuljetusrobottia, joista kaksi ensimmäistä otettiin käyttöön tutkimuksen aikana. Ensimmäisen puolen vuoden kokemusten perusteella henkilöstön kuluja ja kuljetustyön fyysistä kuormittavuutta on saatu vähennettyä. Myös muut sairaalat ovat olleet kiinnostuneita Seinäjoen kokemuksista. VTT:n tiedotteessa huomautetaan, että uuden teknologian käyttöönotto hoito- ja hoivatyön tukena ei ole yksinkertaista. Itsenäisesti toimivat palvelurobotit herättävät kysymyksiä muun muassa turvallisuudesta, vaikutuksista hoidon laatuun ja työpaikkojen kohtalosta. VTT:n mukaan uusia robotteja käyttöönotettaessa on suunnittelu ja pilotointi tehtävä huolellisesti. – Ohjausta, tiedotusta ja keskustelua tarvitaan entistä enemmän, kun järjestelmää laajennetaan uusilla roboteilla ja kuljetuslajeilla, sanoo VTT:n erikoistutkija Inka Lappalainen tiedotteessa. VTT:n tutkimus kuuluu Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE) -hankkeeseen, joka selvittää Suomen edellytyksiä ottaa robotiikkaa käyttöön ikääntyvän väestön itsenäisen asumisen, hyvinvoinnin ja hoidon tueksi.