Jokierä tiedottaa, että heidän myymässään haulikonpatruunassa on havaittu mahdollinen ongelma, jonka vuoksi tuote vedetään takaisin.

Kyseessä on Bornaghi Steel Magnum HVS 12/76 haulikonpatruuna. Patruunaa ammuttaessa on havaittu mahdollinen liian alhainen paine ja lähtönopeus. Tällöin on vaarana, että patruuna saattaa jäädä piippuun ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Tuote on palautettava ostopaikkaan eikä sitä saa ampua, Jokierä ohjeistaa.