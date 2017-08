AL: Mansikkasato venyi tavallista pidemmäksi ja ostajat kyllästyivät

Viileä kesä aiheutti tänä vuonna sen, että mansikan satokausi on venähtänyt poikkeuksellisen pitkäksi. Marjoja on saanut heinäkuun alkupuolelta lähtien, ja niitä on edelleen tarjolla.

–Ostajia on piisannut, mutta totta kai ihmisillä alkaa tässä jo olla pieni kyllästyminen. Kyllästyminen on ihan ymmärrettävää, kun kyseessä on kuitenkin sesonkituote, yrittäjä Simo Laakso Laitikkalasta kertoo Aamulehdelle.

- Minusta on hyvä, että tuotteissa säilyy selkeät sesongit ja ihmiset odottavat niin varhaisperunoita, mansikoita kuin rapuja, hän jatkaa.

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton puheenjohtaja Ismo Ruutiainen kertoo lehdelle, että hellekesä on oikeastaan mansikanviljelijälle kylmää kesää kurjempi, koska kerralla kypsyvistä mansikoista seuraa piinallinen kierre.

–Jos sato kypsyy nopeasti, ei poiminta tahdo pysyä perässä. Markkina ei myöskään vedä, kun tavaraa tulee liikaa myyntiin. Asiakkaiden pakastimet eivät pysty pakastamaan tavaraa sillä tahdilla, kuin sitä olisi tarjolla ja sitten käy helposti niin, että osa marjoista jää peltoon. Sitten kun sato on mennyt nopeasti ohi, iso osa ihmisistä vasta tajuaa, että ne marjat olisi pitänyt ostaa jo.