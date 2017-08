Oikeusministeriö pidätti valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virantoimituksesta

Oikeusministeriö on pidättänyt valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen virasta toistaiseksi. Syynä on Nissiseen kohdistuva rikostutkinta, joka on syyteharkinnassa oikeuskanslerinvirastossa.

Nissinen on ollut elokuun loppuun saakka itse hakemallaan virkavapaalla, mutta hän ei ole hakenut lisää virkavapautta. Oikeusministeriön käsityksen mukaan Nissisen edellytykset hoitaa valtakunnansyyttäjän virkaa rikosasian käsittelyn ajan ovat heikentyneet. Ministeriö valmistelee viransijaisen nimittämistä valtakunnansyyttäjän virkaan. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviainen. Valtioneuvoston esitys presidentille viransijaisen nimittämisestä on tarkoitus antaa ensi viikolla. Myös syyteharkinnan on tarkoitus valmistua ensi viikolla. "Apulaisvaltakunnansyyttäjän toiminta antaa suuntaviivoja valintaan" Apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen oikeusministeriöstä ei suostu suoraan kommentoimaan sitä, minkälaisia vaihtoehtoja Nissisen viransijaisuuteen on harkinnassa. Hän kuitenkin täsmentää, että apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toiminta Nissisen virkavapaan aikana antaa suuntaviivoja. – Toiviainenhan on hoitanut Nissisen tehtävää menestyksellisesti. Se tietysti antaa tietyt suuntaviivat valinnalle, mutta se katsotaan sitten tässä ensi viikolla. Kinnunen kertoo, että jos Toiviainen valittaisiin tehtävään, apulaisvaltakunnansyyttäjän tehtäviä tulisi hoitamaan joku muu. Tällä hetkellä Toiviainen on hoitanut molempia tehtäviä samanaikaisesti. Viransijaisuuksien on Kinnusen mukaan tarkoitus jatkua niin kauan kuin Nissisen rikosepäilyn kohtalo on selvillä. Epäily kytkeytyy veljen firmaan Nissisen virkarikosepäily muuttui heinäkuussa aiempaa vakavammaksi. Aiemmin keskusrikospoliisi (KRP) epäili Nissistä huolimattomuudesta koulutushankintoihin liittyvässä tapauksessa. Nyt Nissisen epäillään rikkoneen virkavelvollisuutta tahallaan, eli epäilyn mukaan hänen on ainakin täytynyt ymmärtää toimivansa lain vastaisesti. Nissisen epäillään osallistuneen esteellisenä yli 74 000 euron koulutushankintoihin yhtiöltä, jossa Nissisen veli oli hallituksen puheenjohtaja. Yhtiöltä oli hankittu johtamiskoulutusta syyttäjille. KRP teki ensimmäisen kerran esitutkinnan ylimmän syyttäjän toiminnasta. KRP on saanut tapauksen esitutkinnan valmiiksi. Rikostarkastaja Erkki Rossi KRP:stä oli heinäkuussa vähäsanainen valmistuneesta tutkinnasta. Hänen mukaansa tutkinnassa ei ole muuttunut muu kuin se, että Nissisen epäillään rikkoneen virkavelvollisuutta tahallaan, ei huolimattomuudesta.