Ovatko Gordon Ramseyn loukkaukset käsikirjoitettuja? - "Tämä ruoka on niin jäässä, että alkaa laulaa Let It Gota"

Kukapa ei olisi yön unettomina tunteina pohtinut, ovatko Gordon Ramsayn loukkaukset käsikirjoitettuja vai improvisoituja? Kuten vaikkapa nämä:

– ”Mummonikin tekisi tämän paremmin! Ja hän on sentään kuollut!”

– ”Minäpä hoidan sinulle lisää kurpitsaa: tungen sen takapuoleesi. Haluatko kokonaisena vai viipaloituna?”

– ”Hyppäisitpä uuniin. Se tekisi elämästäni paljon helpomman.”

– ”Minun on vaikea tehdä päätöstäni. . . koska olette molemmat surkeita.”

– ”Näyttää biisonin penikseltä. Mitä kakkaa tämä oikein on?”

– ”Onneksi olkoon ja kiiiiiiitooooos – tämän kisan huonoimmasta ruuasta tähän asti.”

– ”Et osaa laskea edes kahteen!”

– ”Ansaitsisit potkun nivusiin!”

– ”Näytät siltä, että olet juuri menettämässä neitsyyttäsi.”

– ”Antakoon Herra voimaa, jotta en oksenna syötyäni tämän.”

– ”Jotkut osaavat hoitaa hommat, jotkut eivät. En ole kiinnostunut heistä, jotka eivät osaa.”

– ”En ole koskaan, koskaan, koskaan tavannut ketään, johon uskoisin yhtä vähän kuin sinuun.”

– ”Tämä mustekala on niin raakaa, että voin kuulla sen käskevän Paavo Pesusientä häipymään. . .”

– ”Olet käyttänyt niin paljon öljyä, että USA haluaa valloittaa ruokasi.”

– ”Tämä lammas on niin raakaa, että ruotsalaismies voisi yhä rakastella sitä.”

– ”Tässä on tarpeeksi valkosipulia tappamaan kaikki Euroopan vampyyrit.”

– ”Tämä ruoka on niin jäässä, että se alkoi juuri laulaa Let It Gota.”

Juttu julkaistiin Karjalaisen Televisio-sivun Huuhaa -palstalla.