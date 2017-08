ISYY: Päätös valitettava, mutta oikea

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY tiedottaa ymmärtävänsä muutoksenhakulautakunnan päätöksen olla palauttamatta luokanopettajakoulutuksen opiskelupaikkoja muutoksenhakuprosessin kautta.

Itä-Suomen yliopisto ilmoitti kevään yhteishaun tulosten julkistamisen yhteydessä 71:lle hakijalle virheellisesti näiden tulleen hyväksytyksi luokanopettajan koulutusohjelmaan Joensuun kampukselle.

– Päätös on virheellisesti valittujen opiskelijoiden kannalta erittäin valitettava ja aiheuttaa varmasti suuria pettymyksiä. Päätöksen oikeudenmukaisuudesta voidaan olla montaa mieltä, ja tapaus on mahdollisesti rikkonut hyvän hallinnon käytäntöjä. Hakijoiden yhdenvertaisuuden ja koko Joensuun luokanopettajakoulutuksen kannalta päätös on kuitenkin oikea, toteaa ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Tahvo Kekkonen.

71:stä vahingossa valitusta hakijasta 31 jätti oikaisupyynnön yliopiston muutoksenhakulautakunnalle.

