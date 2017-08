Hirven metsästysajat muuttuvat - Lapissa aloitetaan aiemmin, muualla tavallista myöhemmin

Hirvenmetsästys alkaa Lapissa tänä vuonna tavallista aikaisemmin, Suomen riistakeskus tiedottaa. Hirviä saa Lapin maakunnan alueessa metsästää 1.9-15.9. Tämän jälkeen hirvet on Lapissa rauhoitettu.

Muualla maassa hirvenmetsästyksen alku puolestaan tavallista myöhemmin, sillä aloitus on lokakuun toisena lauantaina. Hirveä on mahdollista kuitenkin metsästää vahtimalla pellolta ja peuraeläimiä vahtimalla esimerkiksi ruokintapaikoilta syyskuun alusta lähtien. Muutoksen tavoitteena on tehostaa hirvieläinten aiheuttamien maatalous- ja liikennevahinkojen estämistä.

Etenkin valkohäntäpeurakolarit ovat runsastuneet ja kolarit keskittyvät vahvalle peura-alueelle Etelä- ja Lounais-Suomeen. Vahtimismetsästyskauden toivotaan lisäävän alkusyksyn peurasaalista, jolloin peuroja olisi liikenteessä vähemmän loppusyksystä.

Peuraonnettomuudet painottuvat selvästi loka-marraskuulle, jolloin peurojen kiima-aika lisää eläinten liikkuvuutta ja olosuhteet liikenteessä ovat pimeyden ja sääolojen vuoksi huonot.

Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tänä vuonna noin neljänneksen viime vuotta enemmän.