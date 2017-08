Syrjäisyyden määrittelystä Vuoden maaseutugradu - Joensuulainen pokkasi palkinnon

Joensuulainen Simo Rautiainen pokkaa tänään Vuoden maaseutugradu -palkinnon Leppävirralla maaseututukijoiden tapaamisessa.

26-vuotias Simo Rautiainen on kotoisin Kerimäen ja Savonlinnan entiseltä raja-alueelta.

Itä-Suomen yliopiston maantieteen laitokselle tekemässään opinnäytetyössä Rautiainen on kehittänyt menetelmää, jolla syrjäisyyttä voidaan nykyistä harppimenetelmää tasapuolisemmin hahmottaa ja määritellä.

- Kaupungeista harpilla piirretty ympyrä antaa etäisyyksistä erilaisen kuvan, kuin jos niitä mitataan kartalla ruutu kerrallaan, Rautiainen selventää.

Käytännön esimerkkinä hänellä on vaikkapa se, että Joensuusta on linnuntietä Pyhäselän yli noin 50 kilometriä, mutta tavoitettavuus autolla esimerkiksi Rääkkylään on jo ihan toista luokkaa.

Palkintoraadin lausunnossa kiitetään sitä, että Rautiainen pyrkii kehittämään aikaisempaa pätevämmän aluepolitiikan työkalun saaristomaisten alueiden määrittelemiseksi. Aihetta pidetään erittäin ajankohtaisena.

"Kriittisesti hän osoittaa voimassaolevan määrittelyjärjestelmän heikkoudet saaristomaisten alueiden rajauksissa."

Saaristopolitiikan tukien piirissä on vain osa saaristomaisista alueista osan jäädessä täysin katveeseen. Opinnäytetyön tiivistelmässä todetaan, että nykyinen valtionosuusjärjestelmä syrjäisyyden lisäosan laskentatapa voidaan kyseenalaistaa.