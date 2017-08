Kommentti: Hallitus kasasi budjetin ennätysajassa

Yleensä budjetista on väännetty kättä iltamyöhään ja tiedotustilaisuuden ajankohtaa on jouduttu siirtämään kerta toisensa jälkeen. Uutiset budjetin sisällöstä eivät ole aina ehtineet seuraavan päivän lehtiin.

Tulokset alkavat näkyä

Poikkeuksellisen sopuisten ja nopeiden neuvotteluiden taustalla on kaksi asiaa. Hallitus on toimintakykyinen ja on etupainotteisesti tehnyt hallitusohjelmassa sovitut neljän miljardin euron leikkaukset. Toiseksi hallitus on saanut apua nousukiitoon lähteneestä taloudesta. Se on antanut pientä pelivaraa.

Sipilä sanoi hallituksen lähteneen vaikeasta taloustilanteesta. Hallituksessa on luotettu tehtyjen päätösten toimivuuteen, vaikka ulkopuolelta niitä on epäilty. Sipilä kehaisi, että nyt tulokset alkavat näkyä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) säesti Sipilää sanomalla, että talous kasvaa ja se on paremminkin vahvistumassa kuin tasaantumassa.

Menot ennallaan

Budjetissa vedetään edelleen tiukkaa linjaa eivätkä hallituskumppanit syyllistyneet valtiovarainministeri Orpon (kok.) peräänkuuluttamaan jakovaaraan.

- Vaikka talous kasvaa, menotaso ei nouse ja entiset säästöt pysyvät voimassa, Orpo kertoi.

Perhevapaat ja yritystuet uusiksi

Hallitus ei kuitenkaan ole pudottamassa kintaitaan, sillä hallitus päätti toteuttaa perhevapaauudistuksen jo tämän vaalikauden aikana. Perhevapaauudistuksen toteuttaminen tässä aikataulussa vie pohjaa opposition ja työmarkkinajärjestöjen kritiikiltä, sillä ne ovat kiirehtineet uudistusta.

Oppositiosta on myös kiirehditty verotuksen kokonaisuudistusta ja yritystukiremonttia. Sipilä kertoi hallituksen laittavan yritystuet uusiksi, ja verotukseen laaditaan tiekartta. Jos nämä kaikki uudistukset saadaan maaliin, budjettiriihen väri muuttuu harmaasta huomattavasti kirkkaammaksi.

Kirkkautta lisää sekin, että kansalaisten verotus kevenee 270 miljoonalla eurolla. Solidaarisuusveron alaraja kuitenkin pysyy ennallaan ja alkoholista valtio kerää 100 miljoonan euron lisätulot.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja