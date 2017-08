Metsänäyttely Silva valmistuu vauhdilla - Näytteilleasettajia on yhteensä 170

Joensuun Laulurinteellä Silva-metsänäyttely avautuu perjantaina kello 10. Aluetta on rakennettu näyttelykuntoon tiistaista saakka. Torstaina alueella käy yötä myöten kova kuhina, kun sinne tuodaan erilaisia pilkekoneita ja muuta metsätyökalustoa. Puutavaraa on toimitettu 20 kuutiota muun muassa tukkilais- ja työnäytöksiä varten.

- Näytteilleasettajia on yhteensä 170. Paljon on myös yhteisosastoja. Mukavaa on ollut kuulla kiitoksia siitä, että Silva nousee monen esittelijän mielestä Suomen parhaalle näyttelyalueelle, näyttelyn johtaja Anu Pesonen Pro Agria Pohjois-Karjalasta iloitsee näyttelyn aattona.

Sääennustusten mukaan sadetta on luvassa, mutta se ei Pesosen mukaan metsänäyttelyyn tulijoita pelota.

- Ja meillähän on Suomen suurin sateenvarjo tuossa äärellä. Laululavan katoksen alla on koululaisten hyvä nauttia eväitään, jos sade yllättää, Pesonen sanoo.

Etukäteen tiedossa on yli 2 000 koululaisen saapuminen metsänäyttelyyn.

Muita ryhmiä on tulossa ainakin Kainuusta ja Etelä-Savosta, metsäalan opiskelijoita Rovaniemeltä saakka.

- Meille opiskelijoille Silva on valaiseva ja ammattitaitoa kehittävä tapahtuma, MEOL - metsäalan opiskelijat -yhdistyksen varapuheenjohtaja Jyrki Piiroinen sanoo.

Hän on ollut järjestämässä opiskelijoiden metsätaitokisaa, joka pidetään lauantaina Repokalliolla. Palkinnot jaetaan lauantaina iltapäivällä Silvassa.