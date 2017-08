Pahimmat uhat jäivät toteutumatta hallituksen budjettiesityksessä

- Tulovero on kiristymässä 0,1 prosenttiyksikköä kaikissa palkkaluokissa - eli hyvin vähän. Uhkahan oli 0,4 prosenttiyksikköä. Tämä purki kyllä merkittävästi uhkaavia kiristyksiä hyvin sen suuntaisesti kuin olemme toivoneetkin, sanoo Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Tavallisen palkansaajan tuloverotus ei siis käytännössä kiristy. Lehtisen mukaan tämä tarkoittaa, että syksyn liittokierrosta eivät häiritse verotukselliset paineet.

- Ostovoiman ratkaisee selkeämmin liittokierroksen palkkaneuvottelu, toteaa Lehtinen.

Puheenjohtaja Olli Luukkainen Opetusalan ammattijärjestö OAJ:sta toteaa, että hallitus teki sellaisen veropäätöksen kuin oli luvannutkin kompensoidakseen kikyn vaikutukset. Hänen mielestään budjettiesitys on tavallisen ihmisen näkökulmasta neutraali.

Pääsihteeri Vertti Kiukas Suomen sosiaali ja terveys ry:stä (Soste) arvioi, että budjetin hyvät uutiset hyödyttävät etupäässä työssäkäyviä.

- Hallitus jatkaa aika kireää politiikkaa sosiaaliturvan varassa olevien suhteen. Koko tämän hallituksen ajan sosiaaliturvaa on joka vuosi joko leikattu tai se on jäädytetty. Kun inflaatio etenee, ostovoima heikkenee. Sitten toki tehdään kaikkein köyhimmille, kuten takuueläkeläisille, pieniä parannuksia, mutta iso kuva on kuitenkin se, että sosiaaliturvasta säästäminen jatkuu.

Asuminen kallistuu pääkaupunkiseudulla

Veronmaksajien laskelman mukaan öljylämmitteisen omakotitalon lämmitys kallistuu 45 euroa vuodessa, kaukolämmöllä lämpenevän 12 euroa vuodessa.

Hallitus nostaa myös yleisen kiinteistöveron alarajaa.

- Se on meistä hyvin valitettavaa, koska alarajan korotus on hirveän huonosti harkittu. Siinä korostuvat vain muutamat kunnat, joissa ollaan alarajalla. Siitä noin kaksi kolmasosaa menee Helsinkiin ja Espooseen, sanoo Teemu Lehtinen valtiovarainministeriön aiemmin tekemän luonnoksen pohjalta.

Hän huomauttaa, että alarajan nosto ei koske lainkaan niiden kuntien asukkaita, joiden asuinkunnat jo perivät uutta alarajaa korkeampaa kiinteistöveroa. Sen sijaan korotus kohdistuu jo valmiiksi korkeiden asumiskustannusten alueelle ja kuntiin, joissa veronkorotuksille ei muuten ole paineita.

Myös alkoholiverotus ja tupakkaverotus kiristyvät.

- Keskioluttölkin hintaan olisi tulossa lisää neljä senttiä, jos kiristykset toteutettaisiin eri alkoholijuomissa samaan tyyliin kuin aikaisemminkin. Jää nähtäväksi, miten se tarkemmin säädetään.

Perhevapaat aikakin jo uudistaa

Erityisen myönteisenä järjestöt pitävät sitä, että hallitus aikoo käynnistää perhevapaiden uudistuksen, alentaa varhaiskasvatusmaksuja ja aloittaa kokeilun ilmaisesta varhaiskasvatuksesta viisivuotiaille.

- Järjestöt ovat odottaneet hieman jännitykselläkin, käynnistyykö perhevapaiden uudistus tällä hallituskaudella, kun sitä ei ole hallitusohjelmassa, sanoo toiminnanjohtaja Ulla Siimes Suomen Vanhempainliitosta.

Hänen mukaansa uudistus on perheiden näkökulmasta erittäin merkittävä asia.

- Perheiden tilanteet ovat olleet hyvin erilaisia silloin, kun perhevapaajärjestelmä on luotu. Matkan varrella sitä on aina sieltä täältä korjailtu ja paikkailtu. Nyt on hienoa, että tulee kokonaisuudistus. Toivottavasti tulee iso uudistus.

Olli Luukkainen huomauttaa, että jos perhevapaauudistus onnistuu pidentämään naisten työuria, myös heidän eläkkeensä paranevat.

Siimeksen ja Luukkaisen mielestä myös peruskoulun tasa-arvorahoitus on tärkeä.

- Tiedän, että siitä on väännetty ihan viime päivinä ja tunteina. Kouluihin tulee tasa-arvorahaa, jolla pyritään estämään eriytymiskehitystä. Se on hyvä asia ja sitä kannatamme. Tervehdimme myös lämmöllä yhtä virkettä. Budjettipäätöksessä lukee, että käynnistetään toimenpideohjelma perusopetuslain uudistamiseksi. Katsomme, että lainsäädäntö on tilkittävä, jotta se turvaa lapsille joka puolella Suomea samat hyvät edellytykset, sanoo Luukkainen.