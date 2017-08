Budjettiesitys "lievittää, mutta ei korvaa" ammatillisen koulutuksen leikkauksia

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen (AMKE) mukaan budjettiriihessä on otettu askel oikeaan suuntaan. Yhdistyksen toimitusjohtajan Petri Lempisen mukaan lisäys kuitenkin vain "lievittää, mutta ei täysin korvaa" aiempia leikkauksia.

- Suuressa mittakaavassa tämä ei muuta ammatillisen koulutuksen taloudellista tilannetta.

Budjettiriihen tulos odotettu.

- Meillä on ollut tiedossa, ettei enää tule mittavia leikkauksia, mutta myös se on tiedetty, ettei tule lisää rahaa.

Budjetissa mainittu 1 000 opiskelijavuotta on laskennallinen käsite, joka tarkoittaa käytännössä ainakin 1 000:ta uutta opiskelijaa, todennäköisesti lähemmäs 1 500:aa opiskelijaa.

Osa koulutustarjonnan lisäyksestä kohdennetaan aloille, joilla on työvoimapulaa. Kyse on siis niin sanotusta positiivisesta rakennemuutoksesta, josta esimerkkinä Lempinen mainitsee Varsinais-Suomen, missä kaivataan lisää osaajia ainakin auto- ja telakkateollisuutta varten.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset "ovat ihan törkeitä"

AMKE:n laskelmien mukaan ammatillisesta koulutuksesta on leikattu vuoden 2013 jälkeen 17 prosenttia. Se on johtanut henkilöstön vähennyksiin ja lomautuksiin, oppilaitosten ja toimipisteiden sulkemisiin sekä koulutustarjonnan supistamiseen.

- Ensi vuoden rahoitus on 15 miljoonaa vähemmän kuin kuluvana vuonna - tänään päätetty lisäys huomioiden, Lempinen huomauttaa.

Kehityksestä on huolissaan myös Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ), vaikka määrärahojen lisäyksestä iloitaankin.

- Ammatillisessa koulutuksessahan leikkaukset, joita on tehty ja tullaan tekemään, ovat ihan törkeitä. Nyt sinne tulee tuhat koulutuspaikkaa lisää. Tavoitteena on tietysti se, että saadaan osaavaa työvoimaa. Tämä on hyvä juttu, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Lempisen mukaan ammatillinen koulutus kaipaisi lisää rahaa erityisesti aikuisten kouluttamiseen.

- Kaivattaisiin resursseja siihen, että aikuiset, joiden pitäisi siirtyä uusiin ammatteihin tai jotka ovat jääneet työttömiksi, pääsisivät mahdollisimman nopeasti kouluttautumaan uudelleen. Nuorten koulutuksessa meillä on ihan hyvät resurssit olemassa, mutta aikuispuolella kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

OAJ:n Luukkainen erityisen huolissaan lukiokoulutuksesta.

- Yksi miinus budjettiesityksessä on: lukiokoulutuksesta ei sanota mitään. Se on suuri pettymys, koska lukiokoulutus on tällä hetkellä ihan alirahoitettua. Ehdotimme lisärahoitusta, mutta se näköjään siirtyy. Lukion rahoitus on 18 prosenttia eli lähes viidesosan liian matala. Lukiot eivät tule sillä toimeen ja kunnat laittavat niihin veronmaksajiensa rahoja.