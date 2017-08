Poliisi aikoo varustaa kaikki partiot konepistooleilla

Poliisi aikoo varustaa kaikki kentällä liikkuvat poliisipartiot MP5-konepistooleilla. Konepistoolien rinnalla käytössä olisivat yhä perinteiset virka-aseet, Glock- ja Walther-merkkiset pistoolit.

Poliisihallituksen poliisitarkastajan Ari Alasen mukaan poliisi voisi käyttää konepistoolia tilanteissa, joissa aseen käyttö nytkin on sallittu, mutta esimerkiksi etäisyys kohteeseen on pitkähkö. Hänen mukaansa näyttävämmällä aseistuksella ei tavoitella kovempaa imagoa.

– Poliisi ei halua antaa militaristista vaikutelmaa ulospäin, vaan haluaa olla kansalaisten helposti lähestyttävä, luotettava viranomainen.

MP5-konepistooleja on ollut tähänkin asti käytössä muun muassa valmiusyksikkö Karhu-ryhmällä, jonka aseistus on muutenkin raskaampaa kuin peruspartioilla ja käytössä on muun muassa kiväärikaliiberin aseita.

Alasen mukaan terrorismin uhka lisää varautumispaineita.

– Pitää entistä tarkkaavaisemmin seurata, mitä ympäristössä tapahtuu. Entistä enemmän harkitaan sitä, millaisia voimankäyttö- ja suojautumisvälineitä on oltava mukana.