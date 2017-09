Monen omakotiasujan yllättävä tieto: Omalta pihalta ei saa kaataa puita noin vain

Tietokilpailukysymys: jos omistat kiinteistön asema-kaava-alueella, saatko kaataa pihastasi puun? Oikea vastaus: et välttämättä saa. Se on yllätys monille.

Suomen Omakotiliiton asiantuntija, asianajaja ja laamanni Harri Kontturi kertoo, että juuri nyt on sesonkiaika puista - niin omista kuin naapurin - tehdyille kyselyille.

Kun syksyllä naapurin vaahteran nenäliinan kokoisia lehtiä leijuu omalla tontille, eivät kaikki osaa nähdä niitä ilmaisena kompostin raaka-aineena.

- Kesälomien jälkeen ihmismieli on herkällä. Naapuri on ottanut aurinkoisella tontillaan bikineissä kesän ajan aurinkoa. Kun omalle varjoisalle tontille sattuu kesällä naapuritontin puun varjo ja sitten syksyllä alkaa lehtisade, tapaa se käydä joidenkin hermoille. Tokihan haravan liike hidastuu iän karttuessa, ja ylimääräisistä lehdistä kasvaa riesa.

Toinen asian ajankohtaistava asia voi olla loppukesän tai alkusyksyn myrsky, joka saa ihmisen tarkastelemaan omaa tai naapurin puuta ison omaisuusvahingon mahdollisena aiheuttajana.

Kontturi vahvistaa, että monelle neuvoja kyselevälle on tyrmistyttävä yllätys se, ettei ikiomaa pihapuuta saa kaataa, vaan yleensä tarvitaan kunnan viranhaltijan käynti paikan päällä sekä maksullinen maisematyölupa.

Miten sitten toimia ongelmatilanteissa? Kontturi kehottaa keskustelemaan naapurin kanssa rakentavassa hengessä. Keskustelun jälkeen naapurille on annettava lain mukaan kohtuullinen aika reagoida ja ryhtyä toimenpiteisiin.

Laki ei määrittele kohtuullista aikaa, mutta Kontturin mielestä yksi kesäkuukausi on varsin sopiva aika. Tässä kohtaa Harri Kontturi muistuttaa, että tontin omistajalla on vastuu puistaan. Jos ongelmapuulle ei ole tehty mitään ja puu aiheuttaa myöhemmin vahinkoa, on puun omistaja ollut dokumentoidusti huolimaton. Vahingossa voi olla tavallista tai törkeää tuottamusta.

