Kirjeiden ja pakettien postimaksut nousevat lokakuussa

Kotimaan ja ulkomaan kirjeen postimaksut nousevat 2.10.2017.

Enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta on muutoksen jälkeen 1,40 euroa, kun se nykyisin on 1,30 euroa. Enintään 20 gramman ulkomaan kortin ja kirjeen hinta on Priority-luokassa 2. lokakuuta alkaen 1,50 euroa. Tällä hetkellä sen hinta on 1,40 euroa.

Vanhoja 1. ja 2. luokan ikimerkkejä voi käyttää edelleen lähettämiseen. Niiden arvo vastaa kotimaan ikimerkkiä, joka 2.10. alkaen on 1,40 euroa.

Pakettien lähetyshinnat nousevat, jos lähetyksen ostaa Postin myymälöistä. Esimerkiksi kahden kilon Numerolla-paketin hinta nousee 40 sentillä. Hinnat pysyvät kuitenkin ennallaan verkosta, automaatilta tai mobiilisovelluksesta ostettaessa.