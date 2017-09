Poliisi kaipaa yleisöltä tietoja nuorehkosta naisesta, joka todennäköisesti liittyy lapsen katoamiseen maanantaina Laukaassa Keski-Suomessa. Puolitoistavuotias tyttö ehti olla kateissa lähes 1,5 tuntia. Lapsi löydettiin parinsadan metrin päästä katoamispaikastaan Vehmasahontien ja Aholantien välisestä metsiköstä. Poliisin mukaan hän oli kunnossa.

Poliisi pyysi jo aiemmin tietoja naisesta. Lisätutkimusten jälkeen se on päätynyt siihen, että nainen todennäköisesti liittyy katoamiseen. Poliisi on jatkanut tutkintaa muun muassa kuulustelemalla ihmisiä.

Poliisin etsimä nainen on nuorehko, ja hänellä on tummahkot, olkapäille ulottuvat hiukset. Hän on noin 165 senttiä pitkä ja oli pukeutunut tummiin vaatteisiin.

Havainnot ja tiedot voi soittaa rikoksen tutkijoille puhelinnumeroon 050-456 0471.