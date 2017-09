Laukaassa maanantaina tapahtuneen lapsen katoamisen tutkinnassa on selvinnyt, että nainen, josta poliisi aiemmin pyysi havaintoja, liittyy todennäköisesti lapsen vapaudenriistoon, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Puolitoistavuotias pikkutyttö oli kateissa lähes puolitoista tuntia.

Poliisin etsimä nainen on nuorehko, ja hänellä on tummahkot, olkapäille ulottuvat hiukset. Hän on noin 165 senttiä pitkä ja oli pukeutunut tummiin vaatteisiin.

Poliisi pyytää ilmoittamaan asiaan liittyviä tietoja ja havaintoja rikoksen tutkijoille puhelinnumeroon 050-456 0471.