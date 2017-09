Kotonaan paperittomia piilotellut kansanedustaja: paperittoman majoittaminen toteuttaa lähimmäisenrakkauden käskyä

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) sanoo, että joissakin tapauksissa paperittoman ihmisen piilottaminen voi olla järkevä tilapäisratkaisu. Kontula kertoi Facebook-päivityksessään torstaina, että on itsekin piilotellut paperittomia kodissaan. STT:lle Kontula täsmensi, että tämä tapahtui ennen hänen kansanedustajuuttaan.

– Jos on nähtävissä, että ihmisen tilanne voisi ratketa lisäajan avulla ja on olemassa suunnitelma, mihin siitä mennään, on piilottaminen lähimmäisenrakkauden universaalia käskyä erinomaisesti toteuttava teko, Kontula totesi.

Kontula kertoo päivityksensä perustuvan lausuntoihin, joita ministeri Sampo Terho (sin.) antoi torstaina budjettiriihen yhteydessä.

– Silloin syntyi käsitys, että ylipäätään paperittoman majoittaminen kriminalisoitaisiin, Kontula sanoo.

– Minusta oli hyödyllistä muistuttaa mieliin, että suurin osa sekä paperittomista että auttajista on ihan tavallisia ihmisiä.

Toisaalta Kontula alleviivaa, ettei ihmisen piilottaminen ole hänen mielestään hyvä asia läheskään kaikissa tapauksissa.

– Paperittomuutta ilmiönä ei ratkaista sillä, että yksityiset ihmiset ja järjestöt piilottelevat ihmisiä. Se vaatisi ihan toisenlaista lähestymistapaa, Kontula lisäsi.