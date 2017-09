Presidenttiehdokkaat ovat ulkopoliittisilta kannoiltaan samoilla linjoilla - vain yksi tämänhetkinen ehdokas poikkeaa joukosta

- Kyllä sellaista pyrkimystä varmaan on. Luulen, että se liittyy nimenomaan demareihin. Heillä on kova paikka, kun ajattelee, että kuusi vuotta sitten oli korkean tason ehdokas, Paavo Lipponen, ja hänen tuloksensa jäi vaatimattomaksi. Tämä on osa demareiden pitkän aikavälin projektia kirkastaa omaa viestiään. Nyt uudella ehdokkaalla on mahdollisuus siihen, kommentoi johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta.

Hän arvelee, että SDP:n ehdokkaalta Tuula Haataiselta on odotettavissa talouspoliittisia kannanottoja ja hyvinvointivaltion puolustamista.

Jokisipilän mukaan demarien haaste on saada käyntiin kunnon kampanja.

- Siihen kategoriaan, jossa demarien presidenttiehdokkaat aikaisemmin ikään kuin automaattisesti olivat, nouseminen on tällä hetkellä tosi kova työ.

Jokisipilän mukaan muilla ehdokkailla on aito mahdollisuus haastaa istuva presidentti Sauli Niinistö.

- Yllättäviäkin nimiä voi päätyä toiselle kierrokselle. Kaikki on mahdollista, mutta kyllähän tämä kaikkien aikojen selvin ennakkoasetelma on. Ei siitä pääse mihinkään.

Presidentti Niinistö sanoi Ykkösaamussa lähtevänsä kampanjointiin lokakuun lopussa, minkä hän sanoi olevan aikaisemmin kuin tähän asti. Jokisipilän mukaan istuva presidentti on yleensäkin aloittanut varsinaisen vaalikampanjansa syksyllä.

- Istuvan presidentin kannalta tilanne on kätevä, koska hänhän tekee kampanjatyötä jatkuvasti. Mikäpä sen parempaa vaalikampanjaa olisi kuin varsinaiset virkatoimet, toteaa Jokisipilä.

Myös Ykkösaamun tämänaamuinen haastattelu oli istuvan presidentin vaalityötä.

Ulkopolitiikasta tärkeä vaaliteema

Ulkopolitiikasta voi muodostua tärkeä vaaliteema, arvioi Markku Jokisipilä.

- Akseli hahmottuu: on muut ehdokkaat ja sitten on Laura Huhtasaari (ps.) - ja Paavo Väyrynen, jos hän saa kannattajakorttinsa kasaan.

Nämä kaksi ehdokasta puhuvat jopa Suomen EU-erosta, ja samaan aikaan istuva presidentti puhui Ykkösaamussakin Euroopan yhteisen puolustuksen puolesta. Tämänaamuisissa kommenteissa ei tullut esiin Niinistön linjasta mitään uutta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

- Suomi näkee hyvänä sen, että Euroopan maat, olivat ne sitten Natossa tai ulkopuolella, satsaavat omaan puolustukseensa. Tämä linjahan on ollut myös Yhdysvalloilla. Niinistö korosti, ettei Natossakaan voi olla passiivinen oman puolustuksensa suhteen eli Niinistö näki Euroopassa viime aikoina tapahtuneen kehityksen positiiviseksi ja korosti Euroopan unionin yhteistä puolustusta pitkän aikavälin tavoitteena.

Haatainen lienee yleisessä linjassa

Huhtasaarta ja Väyrystä lukuun ottamatta presidenttiehdokkailla on Mika Aaltolan mukaan hyvin samansuuntaiset ulko- ja puolustuspoliittiset näkemykset.

- Lähinnä erot ovat nyansseja. Suomen linja on tällä hetkellä, että itsenäinen puolustus on kulmakivi ja kriisin syntyessä ollaan vahvoja partnereita. Siinä viitataan läntisiin partnereihin liittyviin kumppanuussuhteisiin. Vähän erilaisia painotuksia voi olla, mutta en odottaisi kovin suuria linjaeroja ehdokkaiden välille syntyvän.

- Uskon, että suurissa linjoissa ehdokkaat pyrkivät melkein paniikinomaisesti isoon linjaan.

Aaltola toteaa, että vihreiden ehdokas Pekka Haavisto painottaa rauhanvälitystä, keskustan Matti Vanhanen katsoo Ruotsin suuntaan ja Sauli Niinistö Euroopan Unionin.

- Niinistö ei arkaile myöskään Nato-kumppanuuden tai Yhdysvallat-suhteen kohdalla. Huhtasaarta lukuun ottamatta kaikki ovat yhtä mieltä Venäjä-suhteesta, jossa Suomen nähdään kuuluvan länteen, mutta samalla painotetaan dialogia Venäjän kanssa ja että Suomessa täytyy tietää, mitä Venäjälllä ajatellaan.

Myös Tuula Haatainen on tässä linjassa, arvioi Aaltola.

- Hänen kannoistaan ei toki vielä tiedetä, koska ulkopoliittinen profiili ei ole ollut kovin vahva.