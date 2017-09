Tuli tuhosi suurimman osan kalustetehtaasta Hollolassa

Yöllä riehunut tulipalo tuhosi kalustetehtaan Päijät-Hämeessä Hollolassa. Palo saatiin sammutettua aamulla, mutta rakennus tuhoutui lähes täysin.

– Tehdas on käytännöllisesti katsoen maan tasalla. Pikkuisen toista päätä hallista on jäljellä. Loppu on puskutraktorihommia, kertoo Pihlis Oy Kalustetehtaan tuotantopäällikkö Jukka Lahtinen.

Lahtisen mukaan vielä tänään ei voi arvioida vahinkojen rahallista arvoa. Hän kertoo, että kaikki koneet ovat tuhoutuneet palossa.

Pihlis-yhtiö valmistaa kalusteita muun muassa henkilöstöravintoloille, hammashoitotiloihin sekä röntgentiloihin. Tehtaassa on noin kymmenen työntekijää.

Tehtaan tuotanto joudutaan keskeyttämään siihen asti, että uusi tehdasrakennus saadaan pystyyn. Yhtiön vakuutukset ovat Lahtisen mukaan kunnossa eli sillä on muun muassa keskeytysvakuutus.

Tehdas sijaitsi Hollolan Kukonkankaantiellä. Rakennuksen pinta-ala oli noin 1 200 neliömetriä.

Tulipalo syttyi eilen illalla ensin ennen seitsemää. Tuolloin 18 pelastustoimen yksikköä lähetettiin paikalle. Toisen hälytyksen pelastustoimi sai samasta paikasta puolen yön aikaan.

Poliisi ja palolaitos selvittävät palon syytä tänään.