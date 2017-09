Esimies Minna, 34, kertoo uran vaikeasta hetkestä: "Kiitos vuosikymmenten työstä, työtäsi ei ole enää olemassa"

Takana on tiukka kulukuuri. Ei kokouskahveja. Ei uusia mainostavaroita, ei mitään ylimääräistä. Lukuisia lomautuksia kahden vuoden ajan.

Kun Keski-Suomessa Laukaassa sijaitsevan kylpylä- ja kuntoutuskeskus Peurungan irtisanomiset alkoivat viime vuonna, Minna Nirkkosella oli tunne, että vaikeita päätöksiä ei voinut enää pitkittää. Siksi hän pystyi seisomaan irtisanomisten takana.

Nirkkosen titteli on talous- ja henkilöstöjohtaja. Hän näki koko ajan luvuista, että yhtälö ei toimi. Kuntoutuksen liikevaihto ei riitä kattamaan kuluja. Irtisanomiset oli pakko tehdä.

- Olisi kauhean kivaa olla johtaja, joka voisi tehdä vain mukavia asioita, Nirkkonen (kuvassa) sanoo.

Peurungassa irtisanomiset johtuivat valtion talouden säästötoimenpiteistä. Esimerkiksi työikäisten Aslak-kuntoutus lakkautettiin kokonaan eikä korvaavia kuntoutusmuotoja tullut tilalle.

Silti Peurungalla menee konsernina paremmin kuin koskaan. Yt-neuvotteluista huolimatta Peurunka on koko ajan palkannut lisää työntekijöitä, joilla on erityisosaamista. Työntekijöitä on vain tarvittu toisenlaiseen tarpeeseen.

Nirkkonen sanoo katsoneensa irtisanomisia ikään kuin ulkopäin.

- Tilanne oli älytön. Kiitos vuosikymmenten työstä, mutta nyt sinun työtäsi ei ole enää olemassa, Nirkkonen kuvailee.

Nirkkonen ja kuntoutusosaston ylilääkäri antoivat potkuja kahden työpäivän ajan. Potkut annettiin johtavan ylilääkärin työhuoneessa. Tavoitteena oli, että irtisanomistilaan olisi mahdollisimman lyhyt matka.

Ennen irtisanomisia Nirkkonen pyrki rauhoittamaan oman elämänsä.

- Silloin ei ollut mitään viikonloppukarkeloita. Ei todellakaan.

Kun viimeinen irtisanottu poistui huoneesta, Nirkkonen huokaisi syvään. Sitten hän lähti kotiin. Voimat olivat lopussa.

- Kaikki oli tyhjää. Kotona vain olla möllötin. Ja taisin käydä lenkillä.