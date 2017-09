Muutosvalmentaja: Kyky nauraa itselleen on henkisen kasvun ensimmäinen askel

Mia Rouvinen

Kuka minä olen -kysymystä jokainen pohtii jossakin vaiheessa elämäänsä. Muutosvalmentaja Maaretta Tukiaisen, 48, kohdalla pelkkä ansioluettelo saa hengästymään: korkeakoulututkintoja, valmentajan tutkintoja, lukuisia tehtäviä eri medioissa eri nimikkeillä, viisi kirjaa, oma yritys…

- Tittelit ovat vain rooleja. Tärkeämpää on se, mitä elämällämme teemme. Liika kiinnittyminen yhteen rooliin voi tuoda ison kriisin, jota moni käy läpi nyt, kun toimialat hämärtyvät työelämän murroksessa, Tukiainen sanoo.

Monet muistavat hänet toimittajana tai television Sub-kanavan kanavajohtajana. Hän tekee edelleen esimerkiksi juontajan töitä, mutta monet hänen projekteistaan, kuten ensi viikolla julkaistava Hyvän mielen vuosi -tehtäväkirja, keskittyvät itsetuntemuksen lisäämiseen.

- On tärkeää tietää, kuka itse on eikä määrittyä muiden toiveiden kautta. Tärkein viestini on se, että pysy yhteydessä omaan itseesi, vaikkei se helppoa aina ole.

Maaretta Tukiaisella on lapsesta lähtien ollut voimakas tunne-elämä, joka saa heittäytymään ja tekemään asioita täysillä, sekä halua auttaa ja pelastaa.

- Elämäni vaikein asia on ollut hyväksyä se, että läheisilleni voi tapahtua asioita, joille en voi mitään, vaikka haluaisinkin.

Tukiainen tietää, ettei toista ihmistä voi myöskään muuttaa, vaikka kuinka tahtoisi pelastaa.

- Ainoa mahdollisuus on se, että ihminen itse haluaa muutosta, ja siihen on annettava tilaa. Se on ollut minulle iso läksy.

Maaretta Tukiainen uskoo elinikäiseen oppimiseen ja muistuttaa, että meissä kaikissa on paljon potentiaalia ja kykyä kasvaa ja oppia.

Oleellista on oppia myös mokistaan.

- Kyky nauraa itselleen on henkisen kasvun ensimmäinen askel. Onneksi nauraminen helpottaa iän myötä, kun tajuaa, ettei kaikkea voi mitenkään hallita.

Elämänmuutosta suunnittelevaa hän kannustaa lähtemään liikkeelle omien arvojen tunnistamisesta.

- Usein ulkoinen syy muutokselle ei ole synkassa omien arvojen kanssa. Arvot muuttuvat elämäntilanteiden mukaan, ja siksi on oleellista tunnistaa ne.

Elämänmuutos vaatii myös omaa aikaa ja tilaa pohtia omia voimavarojaan ja myös sokeita pisteitään ja sitä, mitä oikeasti haluaa.

- Voi kysyä itseltään, että jos saisi pitää elämässä vain muutaman asian, mitä ne olisivat. Kun suunta on sitten selvillä, niin antaa mennä! Voi yllättää, miten kivaa se on, Maaretta Tukiainen sanoo.