Sipilä: Auttamista ei kriminalisoida

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan paperittomien ihmisten auttamista ei ole tarkoitus kriminalisoida. Sipilä sanoi Yleisradion Pääministerin haastattelutunnilla, että auttamalla ei kuitenkaan saa estää viranomaisten toimintaa.

– On itsestään selvää, että jatkossakin lähimmäistä pitää voida auttaa.

Sipilän mielestä budjettiriihessä esille nousseella asialla on politikoitu turhaan. Jos turvapaikanhakija on saanut lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen, on poliisin tehtävä ilmoittaa se. Viranomaisten toimintaan ja päätöksiin on säilytettävä luottamus, Sipilä sanoi.

– Mielestäni myöskään kirkko ei saa estää panemasta toimeen lainvoimaisia päätöksiä. Meidän pitää luottaa siihen että suomalaiset viranomaiset tekevät oikeita päätöksiä.