Työtapaturmien määrä on vähentynyt 2000-luvun alusta lähtien. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan työtapaturmat aiheuttavat Suomessa vuosittain noin 30 kuolemaa. Vähintään neljän päivän poissaolon aiheuttaneita työtapaturmia sattuu noin 42 000.

Ylitarkastaja Päivi Hämäläinen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että vielä viitisentoista vuotta sitten työtapaturmissa kuoli vuosittain 50–60 ihmistä.

– Muissakin tapaturmissa on tultu koko ajan lievästi alaspäin, mutta se laskutrendi ei ole niin iso.

Yksi selitys on teollisuustuotannon supistuminen. Lisäksi Suomessa on tehty töitä työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi. Esimerkkinä Hämäläinen mainitsee erilaiset ohjelmat, kuten Nolla tapaturmaa -foorumin. Se on työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, joka tähtää työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen.

Hämäläinen kertoo, että työturvallisuuden edistämisestä on saatu myös kansainvälistä kiitosta.

– Suomi on ihan yksi EU-alueen mallimaa.

Maailmanlaajuisesti kuolemaan johtaneita työtapaturmia sattuu vuosittain 380 000, joista Euroopan osuus on 11 000.

Sosiaali- ja terveysministeriön laskemat luvut julkaistiin sunnuntaina Kansainvälisen työjärjestön ILO:n maailmankonferenssissa Singaporessa.

Yli 2

Työtapaturmien aiheuttamat kuolemat ovat harvinaisempia kuin sellaiset kuolemat, jotka ovat aiheutuneet työhön liittyvistä sairauksista. Suomessa näihin sairauksiin arvioidaan kuolevan noin 2 200 ihmistä vuodessa.

STM:n mukaan työhön liittyvien sairauksien osuudet ovat kasvamassa Euroopassa. Erityisesti kuolemia aiheuttavat työperäiset syövät.

– Yksi suurimmista syistä varmaan on se, että ihmiset elävät pidempään, Hämäläinen arvioi.

Sairauksiin liittyy usein pitkiä latenssiaikoja, eli monissa tapauksissa altistumisesta on saattanut kulua 20–30 vuotta taudin puhkeamiseen. Esimerkiksi asbesti aiheuttaa edelleen syöpää, vaikka se kiellettiin Suomessa kokonaan jo runsas 20 vuotta sitten.