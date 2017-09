Asuntomarkkinoilla on nousemassa pintaan erikoinen ilmiö: Kaksio yksiön hinnalla

Asuntomarkkinoilla on nousemassa pintaan erikoinen ilmiö: kaksioita alkaa jo saada yksiöiden hinnalla. Näin kirjoittaa vuokra-asuntovälittäjä Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola.

Asuntomarkkinoilla on huutava pula yksiöistä, mikä nostaa niiden hintaa.

- Kun yksiöpula yhdistyy kaksioiden ylitarjontaan ja ennätysmäiseen lisärakentamiseen, syntyy erikoinen tilanne. Yksiöiden ja kaksioiden hintojen ja vuokrien ero asuntomarkkinoilla kaventuu kaventumistaan - ja on katoamassa kokonaan.

- Kuulostaa liioittelulta, mutta ei sitä ole. Isoja peruskorjauksia odottavissa taloissa kaksion kauppahinnat ovat jopa alempia kuin samassa talossa olevien pienempien yksiöiden kauppahinnat. Syynä on tulevien peruskorjausten asuntokohtaisen kustannusten määräytyminen neliömäärän mukaan. Kun yksiöiden ja kaksioiden hintaero on muutenkin kutistunut pieneksi, ja kaksioon on tulossa paljon kovemmat peruskorjauskulut kuin yksiöön, kaksion kauppahinta laskee yksiön kauppahinnan alle.

Ilmiö näkyy myös vuokrapuolella:

- Myös vuokramarkkinoilla on havahduttu siihen, kuinka pieneksi yksiöiden ja kaksioiden vuokrien ero on käynyt. Usein nuorelle asunnonhakijalle ei tule mieleenkään katsoa kaksioita vaihtoehtona, kun yksiötkin tuntuvat jo niin tyrmäävän kalliilta. Samalla jää huomaamatta, että lähes samalla vuokralla voisi saada kaksionkin. Vuokra-asunnon hakijoiden kannattaisi siis etsiä sopivaa vaihtoehtoa sekä yksiöistä että kaksioista, vaikka yksin asuisikin, Metsola neuvoo.

Metsola ihmettelee kaksioiden suosimista:

- Yksiöiden rakentamista rajoitetaan, vaikka juuri nimenomaan yksiöistä on kova pula. Kaksiota sen sijaan saa pienasuntopulan tarpeisiin tehdä lisää. Kun kaksioista ei kuitenkaan ole varsinaista pulaa, vaan niitä on jo valmiiksi paikallisessa asuntokannassa jopa liikaa, looginen seuraus on kaksioiden ylitarjonta.