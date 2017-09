HuippumallIi suunnitteli Lidliin oman vaatemalliston - vaatteiden hinnat vain muutamia kymppejä

Huippumalli Heidi Klum on suunnitellut Lidlille oman vaatemalliston. Lidl on ottanut suomalaiset muotibloggaajat mukaan malliston markkinointiin, ja väläyksiä myyntiin tulevasta mallistosta on voinut nähdä jo elokuun ajan useissa blogeissa.

Kyseessä oleva Esmara by Heidi Klum -mallisto ei ole pienimmästä päästä, sillä se käsittää Kauppalehden mukaan 63 asustetta sisältäen sekä vaatteita että kenkiä. Suomen Lidleihin ei tule kuitenkaan myyntiin koko mallistoa, vaan vain valittuja tuotteita.

Mallisto julkaistaan tämän viikon torstaina New Yorkin muotiviikoilla. Lidleihin mallisto tulee myyntiin 18.9.

Lidlistä kerrotaan Kauppalehdelle, että myymälöihin ei ole malliston myötä tulossa sovituskoppeja. Asiakkaiden oletetaan osaavan valita kokonsa itse, ja sopimattoman vaatteen voi palauttaa.

Mallistoa ei ole Lidleissä myöskään varastossa, joten odotettavissa lienee myös kilpajuoksua huippumallin luomuksien perässä. Malliston vaatteiden hinnat tulevat olemaan 10-30 euroa.

Otteita mallistossa muun muassa Linda Juholan ja Hanna Väyrysen blogeissa.