Poliisi on ottanut kiinni kaksi afgaaniperheen maasta poistamista vastustanutta mielenosoittajaa. Poliisin mukaan toinen otettiin kiinni virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja toinen häiriökäyttäytymisen seurauksena.

Mielenosoittajat estivät aiemmin tänään poliisia siirtämästä maasta poistettavaa afgaaniperhettä pois vastaanottokeskuksesta.

Poliisi hälytti lopulta paikalle joukkojenhallintajoukkoja, joiden avulla perhe saatiin vietyä pois. Perhettä pois kuljettaessaan poliisi käytti kaasusumutinta mielenosoittajia vastaan.

Rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisista kertoo, että perheen poistaminen maasta etenee nyt.

Perhettä hakemaan menneet poliisit perääntyivät aiemmin iltapäivällä poistettavan perheen asuntoon, eivätkä mielenosoittajat päästäneet heitä sieltä pois. Poliisi hälytti paikalle sen jälkeen lukuisia poliisipartioita.

Kinnusen mukaan mielenosoittajia oli joitakin kymmeniä.

Perhe pelkää kuolemaa

Jyväskyläläisen kaupunginvaltuutetun Irma Hirsjärven (vas.) mukaan poliisi oli tullut poistamaan maasta afgaaniperhettä, johon kuuluvat vanhemmat ja Suomessa syntynyt kahdeksan kuukauden ikäinen vauva.

– Heitä ei odota Afganistanissa mitenkään hyvä vastaanotto. Enempää en voi tästä asiasta sanoa, sanoo Hirsjärvi.

Keskisuomalaisen haastatteleman perheen isän mukaan perhe on kotoisin Ghaznin maakunnasta ja he ovat shiiamuslimeita. Perheen mukaan alueella on käynnissä täysi sota.

– Jos menemme takaisin, meidät tapetaan, perheen isä sanoi Keskisuomalaiselle.

Ghaznin maakunta on osin Talebanin hallinnassa, ja Afganistanin keskushallinto menetti alueita Talebanille viimeksi viime kuun lopulla.

Hirsjärvi kertoi tulleensa paikalle, koska perheen isä pyysi häntä käymään. Hän ei ole kuitenkaan päässyt vastaanottokeskukseen sisälle, vaan on seurannut tilannetta ulkopuolelta.

– Sisäpuolella olevat mielenosoittajat ovat vastaanottokeskuksen asukkaita, jotka vastustavat perheen poistamista maasta. Olen kaupunginvaltuutettuna huolissani siitä, miten tämä heijastuu koko Jyväskylän afgaaniyhteisöön, Hirsjärvi sanoo.