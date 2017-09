Tuliko uunista savut sisälle? - pelastuslaitoksen vinkit lämmityskauden alkuun

Lämmityskausi on aluillaan ja "savut tulivat sisään" -ilmiö aiheuttaa hälytyksiä, tiedottaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja antaa vinkkejä tulisijojen omistajille.

Kesän aikana hormiin on voinut syntyä tukoksia, esimerkiksi linnunpesä tai kuollut eläin, joten hormi kannattaa aivan ensimmäiseksi tarkastaa. Hormin päähän kannattaa asentaa metalliverkko.

Huono veto voi johtua myös hormissa olevasta kosteudesta. Varmista veto polttamalla esimerkiksi sanomalehtipaperia hormin tai takan nuohousluukussa.

Kylmillään olleen takan lämmitys on aloitettava erityisen varovasti ja hitaasti. Liian nopea lämmittäminen aiheuttaa tulisijan rungossa suuria lämpötilaeroja, jotka saattavat vaurioittaa rungon rakenteita ja pinnoitteita.

Ennen kuin sytytät tulisijaasi syksyn ensimmäiset tulet:

1. Tarkasta että savupelti on auki.

2. Varmista tulisijalle riittävä korvausilman saanti.

3. Käytä puhdasta ja kuivaa puuta.

4. Uusimmissa taloissa ilmanvaihtolaitteessa saattaa olla takkakytkin, joka laitetaan päälle hormin vetoa ja sytytystä helpottamaan.

5. Pyydä tarvittaessa nuohoojaa tarkastamaan tulisijan ja hormin kunto.

Lämmityskauden alkaessa on myös hyvä muistaa, että lämmityksen yhteydessä asuntoon voi päästä haitallisia määriä häkää. Häkää eli hiilimonoksidia (CO) syntyy, kun palaminen on epätäydellistä.

Häkä on väritöntä, hajutonta ja mautonta kaasua, joten sitä on hankala tunnistaa. Suomessa tapahtuu vuosittain 5-20 häkäkuolemaa, jotka eivät aiheudu tulipalosta. Lievempänä pitoisuutena häkä aiheuttaa muun muassa päänsärkyä.

Vinkkejä häkämyrkytyksen ehkäisyyn:

1. Asunnon savuhormit tarkistetaan ja nuohotaan säännöllisesti.

2. Tulisijan pellit suljetaan vasta, kun hiilet ovat tummuneet.

3. Kaasua tai polttoainetta käyttäviä lämmittimiä käytetään vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.

4. Tulisijat ja hormit nuohotaan säännöllisesti.

5. Hanki kotiisi häkävaroitin.