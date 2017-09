Seurakuntayhtymän budjetti pienenee - taustalla jäsenmäärän lasku

Joensuun evankelilaisluterilaisen seurakuntayhtymän budjetti pienenee ensi vuonna. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi maanantai-iltana budjettikehykset, joiden loppusumma on 10 287 000 euroa, joka on kaksi prosenttia edellistä vuotta pienempi. Tällä varaudutaan kirkollisverotulojen vähenemiseen.

Nykyinen seurakuntien toimintataso pyritään kuitenkin turvaamaan.

Seurakuntayhtymään kuuluvien kuuden seurakunnan jäsenmäärä on viimeisten vuosien aikana vähentynyt keskimäärin yhteensä 0,7 prosentilla vuosittain. Vaikka jäsenmäärän vähentyminen on leikannut kirkollisveron maksajien määrää, se ei ole vielä näkynyt kirkollisverokertymässä. Tätä on selittänyt eläketulojen kasvu ja jäsenmäärän laskun painottuminen nuoriin aikuisiin.

Jäsenmäärän vähetessä edelleen kirkollisverotulojen lasku tulee olemaan aikaisemmin arvioitua nopeampaa. Tänä vuonna kirkollisverokertymän ennustetaan laskevan viime vuodesta noin kolme prosenttia ja pysyvän ensi vuonna tämän vuoden tasolla.

Kirkkovaltuutettu Ville Tahvanainen on menettänyt vaalikelpoisuutensa seurakunnasta pois muuton takia; hänen tilalle kirkkovaltuustoon tulee Jussi Wihonen. Tahvanaisen tilalle yhteisen kasvatustyön toimikuntaan kirkkoneuvosto nimesi Juuso Sikiön.

Yhteinen kirkkoneuvosto julisti haettavaksi osa-aikaisen perheneuvojan viran sekä seurakuntayhtymän viestintäpäällikön ja henkilöstöpäällikön virat. Näistä henkilöstöpäällikön virka on uusi.