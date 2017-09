12-vuotiaan pojan hellyttävä kirjoitus leviää somessa - "Auttakaa, et saatais yks opettaja"

Myös KoruMies Arvina tunnettu poika julkaisi eilen kirjoituksen, jossa kertoo koulunsa vaikeasta opettajatilanteesta. Hänen luokallaan on ollut jatkuva sijaiskierre oman opettajan jäätyä sairaslomalle. Nyt Arvi toivoo, että luokalle löytyisi opettaja, joka olisi luokan kanssa koko kutosluokan ajan.

- Me ollaan mun luokkakavereiden kaa ihan loppu! Meidän ihana oma ope jäi sairauslomalle jo viime keväänä ja koko loppu kevät koulussa oli ihan karseeta. Meillä oli koko kevät sijaisia ja sijaisten sijaisia ja sijaisten sijaisten sijaisia. Parhaillaa kolme sijaista viikossa ja koko koulunkäynti oli ihan sika hölmöö. Kukaa ei tienny mitä tehä ja millo ja miten. Ja me ei tykätä tälläsest!, Arvi kirjoittaa.

- Opiskelu on aika hankalaa. Nyt meidän oma ope tuli takas (IHANAA!), mut vaa vähäks aikaa. Ja nyt meille haetaan uutta sijaista taas. Mä en kestä jos taas kaikki vaihtuu koko ajan ja me ollaa kutosii ja kaikkein vanhimpii koulus ja tärkee vuosi. Nyt sit meille etitää koko loppuvuodeks ja ens kevääks aina kesään saakka uutta sijaista. PLIIS!!! Auttakaa et me saatais yks ja sama henkilö kutosen loppuajaks ja jakakaa tätä.

Arvi kirjoittaa samalla myös heidän koulustaan. Kyseessä on noin 100 oppilaan maalaiskoulu. Luokalla on 20 oppilasta, joista viisi tyttöjä.

- Me ollaan maalaislapsii ja aika tekevii. Me tiedetään mikä on puimuri, traktori, miten virvelöidään - eli ollaa melkee kaikki aika touhukkaita. Meil on ihan hyvä luokkahenki, mut ei me varmaa olla ihan helpon luokkakaa. Me nautitaa elämästä ja ollaa ilosii lapsii.

Kirjoituksen loppuun Arvi on linkittänyt Pukkilan koulun työpaikkailmoituksen.

Facebook-päivitystä on jaettu reilussa 12 tunnissa jo yli tuhat kertaa.

Arvin kirjoituksen kertoi ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat.