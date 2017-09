HS: Uskomatonta mutta totta: Länsimetro viivästynee jälleen

Länsimetro saattaa myöhästyä jälleen, kertoo Helsigin Sanomat.

Länsimetro Oy:n oli tarkoitus luovuttaa metro Helsingin kaupunkin liikennelaitos HKL:lle viime perjantaina. Kahden metroaseman luovutus venyi maanantaille, ja valvontajärjestelmää ei ole pystytty luovuttamaan vielä lainkaan.

Syynä on, että kymmenestä järjestelemästä kaksi ei ole vielä kunnossa.

- Joitain käyttöönottotoimia on voitu aloittaa, mutta järjestelmä, joka kytkee yhteen länsimetron, on vielä puutteellinen. Tällä hetkellä kymmenestä valvontajärjestelmästä kaksi on toimintakykyisiä, HKL:n Ville Lehmuskoski sanoo.

Aiempi arvio oli, että metron luovutuksesta kuluu noin neljän viikkoa siihen, että metro otetaan käyttöön. Nyt tämäkin arvio voi osoittautua vääräksi, HS kertoo.

Kumpikaan Länsimetro oy:n tai HKL:n toimitusjohtaja ei suostulehden mukaan arvioimaan, kuinka kauan metron aukeamiseen menee.