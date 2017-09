Yhteishaku korkeakouluihin alkaa - 6400 opiskelupaikkaa tarjolla

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 6. syyskuuta kello 8 ja päättyy keskiviikkona 20. syyskuuta kello 15.

Yhteishaussa on tänä syksynä tarjolla noin 6 400 opiskelupaikkaa. Valittavana on noin 200 koulutusohjelmaa, joista 15 on yliopistokoulutuksia.

Haussa on mukana paikkoja 21 ammattikorkeakoulusta ja kolmesta yliopistosta. Puolet aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Syksyn yhteishaussa on tarjolla pääasiassa suomenkielistä koulutusta. Eniten aloituspaikkoja on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalalla.

Ammattikorkeakouluissa on haettavana sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena järjestettäviä koulutuksia. Haussa on mukana myös ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja yliopistojen maisterikoulutuksia.

Karelia-ammattikorkeakoulussa on haussa kolme sosiaali- ja terveysalan koulutusta, jotka toteutetaan päivä- tai monimuotototeutuksena. Haussa mukana ovat fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutukset. Aloituspaikkoja on yhteensä 120, joista 50 päivä- ja 70 monimuotototeutuksena.

Valintakokeet järjestetään loka-marraskuussa ja opiskelijavalintojen tulokset ovat selvillä marraskuun lopussa. Opinnot alkavat tammikuussa 2018.

Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi.

Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka hakijan on laitettava hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Opintopolusta.