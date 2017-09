Liperiläinen ammattikalastaja hermostui rysävarkaaseen - "Varastat ruokaa lasteni lautasilta"

Liperiläinen ammattikalastaja Matti Ryhänen on menettämässä hermonsa varkaisiin, jotka vievät saaliin hänen rysästään.

Ryhänen kirjoittaa asiasta blogissaan. Juojärvellä kalastava Ryhänen kertoo huomanneensa, että joku on tyhjentänyt hänen rysiään useampaan kertaan kesän aikana.

Varkauden huomasi helposti siitä, että Ryhäsen mennessä tarkastamaan rysiään, niiden solmu on ollut erilainen kuin hänen itsensä tekemä.

- Ja eihän siinä mitä, jos sattuisin olemaan vain vapaa-ajan kalastaja siinä missä muutkin. Voisin ottaa tämän huumorilla ja naureskella sinulle raukkaparka. Mutta, kuten olen aiemminkin sanonut ja useaan kertaan, kun tätä pitäisi omaksi ammatikseen tehdä ja saalis ei ole yhdentekevää, niin ei oikein tuo huumorintaju tällä kertaa riitä tekojasi varten, Ryhänen kirjoittaa blogipostauksessa, joka on omistettu "Juojärven Juudakselle".

- Myös silloin jaksaisin vielä ymmärtää, jos kyseessä olisi joku teinijannujen yksittäinen pila, kesän siideripäissään, mutta kun ei. Olet käynyt kyseisellä rysällä useaan kertaan. Luuletko todella, etten sitä ole huomannut??

- Nimittäin, sen vielä voisin antaa anteeksi, että varastat minulta. Mutta, ja lue tämä kohta TARKKAAN: Kun alat varastaa minun elantoni kautta ruokaa minun lasteni lautasilta, niin sitä et saa anteeksi! Et nyt, et huomenna, et milloinkaan!

Ryhänen kertoo myös jättäneensä rysän kalapesään laminoidun viestin jo pari viikkoa sitten. Tuolloin hän toivoi, että varas lopettaisi ja ottaisi kalastajaan yhteyttä. Yhteydenottoja ei ole tietenkään kuulunut.

Lopuksi Ryhänen toivoo paikallisilta rantojen asukkailta vihjeitä tai havaintoja mahdollisesta tekijästä.