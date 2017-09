Selvitys: Alanvaihtajat ja avoimesta yliopistosta tulleet oikeustieteilijät menestyvät hyvin

Avoimen yliopiston väylän kautta tulleet opiskelijat ja alanvaihtajat menestyvät opinnoissaan hyvin, selviää Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opintopolkuseurannoista. Seurannoissa oli mukana 1 555 opiskelijaa.

Vuosina 2006-2010 avoimen väylän kautta otetut 453 oikeustieteiden laitoksen opiskelijaa ovat suorittaneet ensimmäisenä opintovuotenaan keskimäärin 40 opintopistettä. Avoimen väylän kautta otetuista opiskelijoista suurempi osa on valmistunut seitsemässä vuodessa maistereiksi kuin valintakokeella valituista.

Opintopolkuseurannat osoittavat myös alaa vaihtaneiden opiskelijoiden menestyneen opinnoissaan hyvin. Pääaineenvaihtajat ovat suorittaneet ensimmäisenä opintovuotenaan keskimäärin 47,6 opintopistettä. Laitokselle vuosina 2003-2010 otetuista pääaineenvaihtajista 66 prosentin arvioidaan suorittavan tutkinnon.

Itä-Suomen yliopiston kaikki opiskelijat voivat rajoituksetta opiskella oikeustiedettä sivuaineena. Samalla on luotu väylä, joka on mahdollistanut muiden alojen opiskelijoiden siirtymisen oikeustieteiden laitokselle suorittamaan julkisoikeuden HTK/HTM-tutkintoja.

Pääaineenvaihto oikeustieteiden laitokselle on mahdollista, kun opiskelija on suorittanut kaikki ensimmäisen vuoden opinnot (60 op, ei arvosanakriteeriä, kaikki otetaan). Pääaineenvaihtajien määrä on vakiintunut viime vuosina noin kymmeneen.

Oikeustieteiden laitos on jo pitkään ottanut osan opiskelijoistaan ylioppilastodistusten perusteella suorittamaan julkisoikeuden HTK/HTM-tutkintoja. Tämä valintatapa on toistaiseksi toiminut varsin heikosti. Keskeyttämiset ovat olleet yleisiä.

Vuosina 2003-2010 laitokselle ylioppilastodistuksen perusteella valituista 24 prosenttia ei ole seitsemän vuoden aikana suorittanut yhtään opintopistettä. Ylioppilastodistuksilla valituista vain noin kolmannes on menestynyt opinnoissaan odotetusti.